Il 16 ottobre un convegno sull’organizzazione della sicurezza sul lavoro nella Pubblica Amministrazione

Il 16 ottobre prossimo si terrà a Bologna il convegno, organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, sull'organizzazione della sicurezza nella Pubblica Amministrazione.

Il convegno, introdotto dall’Assessore Patrizio Bianchi e con conclusioni a cura dell’Assessore Emma Petitti, prevede interventi sui temi dell’organizzazione della sicurezza sul lavoro alla luce della nuova ISO 45001 e degli aspetti giuridico-istituzionali ed organizzativi connessi alla sicurezza nei luoghi di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni.

A seguire una tavola rotonda con relazioni volte a descrivere le esperienze e le buone pratiche per la gestione della sicurezza nelle Pubbliche Amministrazioni, confrontare i modelli di organizzazione per la tutela della salute e della sicurezza nelle Regioni e Province Autonome, porre l’attenzione sull’organo di controllo e le scelte organizzative delle PA, nonché sul punto di vista dei Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e gli strumenti a disposizione.

Alcune relazioni, inoltre, si concentreranno su esperienze rilevanti quali quella di Arpae come Pubblica Amministrazione a matrice multidatoriale; la rete delle scuole per l’uniforme applicazione delle norme in tema di salute e sicurezza sul lavoro; un’efficace organizzazione del sistema di prevenzione e sicurezza nell’Agenzia di Protezione Civile alla luce della L. R. 18/2017; le scelte organizzative del Comune di Bologna e le modifiche organizzative per rispondere gli obblighi del D. Lgs. 81/08 da parte della Citta Metropolitana di Bologna.

La partecipazione al convegno è gratuita con iscrizione obbligatoria.

Per informazioni e per iscriversi contattare l’indirizzo email: sicurezzalavoro@regione.emilia-romagna.it

Il programma del convegno (pdf, 609.6 KB)