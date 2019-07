Via libera alle misure di sostegno alle famiglie: oltre 30 milioni per l’abbattimento-azzeramento delle rette per i nidi e l’aiuto per pagare l’affitto

Un ulteriore passo in avanti per il sistema di welfare dell’Emilia-Romagna, per dare risposte concrete e di qualità a bisogni reali dei cittadini. Soprattutto attraverso le misure a sostegno delle famiglie, per le quali la Giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini ha stanziato oltre 30 milioni di euro con l’assestamento al Bilancio 2019 della Regione, approvato oggi dall’Assemblea legislativa.

Una manovra che muove mezzi regionali propri per quasi 61 milioni di euro, in parte provenienti da maggiori entrate e/o minori spese (29,3 milioni) e in parte da rimodulazioni (31,5 milioni di euro) legate soprattutto alla cancellazione degli interventi per il Reddito di solidarietà (RES), misura contro la povertà a sostegno delle persone in grave difficoltà economica introdotta dalla Regione e poi annullata dal Reddito di cittadinanza, che continuerà comunque a essere percepita da chi ne aveva maturato il diritto prima della sospensione e per tutto il periodo previsto (fino a un massimo di 18 mesi), e cioè oltre 10 mila nuclei familiari.

La rimodulazione dei fondi dei fondi RES va a beneficio soprattutto delle famiglie.

La Giunta ha infatti deciso di assegnare fondi ai Comuni per l’abbattimento o azzeramento delle rette degli asili nido a favore dei nuclei familiari con un Isee inferiore a 26 mila euro, per un risparmio stimato di 1.000 euro a figlio: 18,2 milioni per il prossimo anno scolastico 2019-2020 (7,3 milioni nel 2019 e 10,9 nel 2020).

Inoltre, 17 milioni sempre ai Comuni per aiutare le famiglie in difficoltà a pagare l’affitto di casa (5 milioni nel 2019 e 12 milioni a regime).

Forte attenzione anche ai territori montani con uno stanziamento di 36 milioni in tre anni per il taglio dell’Irap e l'istituzione di un fondo da 10 milioni di euro per contributi per la casa alle giovani coppie e famiglie, Infine nell’assestamento ci saranno 5 milioni per le strade che si aggiungono ai 10 del Governo. Ancora, l’assestamento di bilancio assegna 1,6 milioni di euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche e 3 milioni per maggiori interventi nell’ambito delle politiche sociali. Ben 5,3 milioni di euro sono destinati al Piano regionale per il miglioramento dei Pronto soccorso, con l’obiettivo affidato dalla Giunta alle aziende sanitarie di abbattere i tempi d’attesa e migliorare il comfort per pazienti e familiari.

Territori, imprese, cultura e sport: le altre misure della manovra

Sul fronte del territorio, della prevenzione del dissesto idrogeologico e degli interventi emergenziali in caso di eventi meteo, vengono stanziati 6 milioni, anche per rispristinare il fondo utilizzato in questi per far fronte alle conseguenze dei numerosi casi di maltempo che hanno colpito il territorio regionale. Un milione il contributo ad Arpae, l’Agenzia regionale prevenzione e ambiente.

La seconda rimodulazione guarda alle imprese, con il finanziamento dei fondi di garanzia per il credito per 2,5 milioni nel 2019, per 10 milioni complessivi nel triennio. Per quest’anno, la ripartizione vede 1,2 milioni sul Fondo di garanzia finalizzato ad agevolare l'accesso al credito delle aziende e 1,3 milioni sulla Legge 14 per l’attrattività di investimenti in Emilia-Romagna.

Nella manovra di assestamento vi sono poi altri interventi diretti importanti, a partire da ulteriori contributi per l’impiantistica sportiva, incentivi per la pratica sportiva e a sostegno di grandi eventi sportivi per 1,4 milioni di euro. Prosegue l’impegno per la cultura, che ha visto le risorse triplicate da inizio legislatura, nel 2015: l’assestamento prevede altri 2,6 milioni di euro per la promozione di eventi culturali.

Al settore trasporti e mobilità vanno altri 10,4 milioni: il 50% per l’integrazione ferro-bus e il 50% per investimenti infrastrutturali. 5 milioni di euro vanno alle strade di montagna. Saranno poi trasferiti all’Agrea, l’Agenzia regionale che gestisce i pagamenti in agricoltura, 1,8 milioni.

Per il settore turistico, ulteriori risorse per interventi per il marketing e promozione turistica (+1,4 milioni) e per la manutenzione straordinaria dei porti (1,4 milioni in due anni). Previsto il completamento della dotazione del Fondo Province per 10 milioni di euro finalizzato anche alla copertura delle esigenze di gestione dei parchi.

I fondi dell’Assemblea legislativa: dalle strade provinciali alle vittime di crisi bancarie

Importante anche l’utilizzo proveniente in gran parte dall’avanzo di amministrazione prodotto dall’Assemblea legislativa regionale. In particolare, 1,5 milioni sono destinati alla progettazione relativa a strade provinciali e 200mila euro agli indennizzi per la chiusura della strada Porrettana. 100mila euro andranno ai soggetti colpiti da crisi bancarie.

Sempre dai fondi messi a disposizione dall’Assemblea legislativa, al recupero del complesso storico delle Terme di Porretta vanno 100mila euro e al Museo Lamborghini 50mila euro. Ancora: 100mila euro per la Sacca di Goro e 150 mila euro per i giudici di pace.