Vertice a Roma, verso lo sblocco delle opere in Emilia-Romagna: "Passo avanti decisivo per Passante Bologna e Campogalliano-Sassuolo"

“È stato un incontro molto positivo, dal quale arriva una spinta in avanti decisiva per la realizzazione di opere che riteniamo strategiche e fondamentali, insieme ai territori e a tutte le parti sociali, sindacati e imprese. Riconosciamo che è stato condotto un lavoro di analisi costi e benefici serio, che ha dato riscontro positivo alle nostre proposte”.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e il sindaco di Bologna e della Città Metropolitana di Bologna, Virginio Merola, si dicono soddisfatti al termine dell’incontro con il ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, al dicastero, a Roma, dedicato ai progetti infrastrutturali relativi all’Emilia-Romagna. Con loro, gli assessori Raffaele Donini, Irene Priolo e Marco Monesi, e il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Michele Dell’Orco.

L’incontro ha permesso di fare un importante passo avanti verso la realizzazione del Passante di Bologna e della Bretella Campogalliano-Sassuolo. Su entrambi gli interventi, sono state illustrate le proposte del ministero introdotte sul progetto originario dopo l’analisi costi-benefici.

“E’ molto importante- affermano Bonaccini e Merola in merito al Passante di Bologna, del quale è stata fatta salva la procedura di Valutazione di impatto ambientale, senza quindi azzeramento dei tempi- che le soluzioni prospettate dalla struttura tecnica del ministero e dallo stesso ministro contemplino le esigenze del progetto originale riguardo alle necessità del traffico in autostrada e nella tangenziale di Bologna, oltre a quelle relative alla sicurezza. Le proposte analizzate durante la discussione confermano le soluzioni di mitigazione ambientale e le opere di adduzione. A questo proposito, il ministro, con soddisfazione dei presenti, ha espresso la disponibilità a impiegare i risparmi derivanti dalle nuove soluzioni in ulteriori interventi di mitigazione ambientale nelle aree interessate dal Passante. Regione, Comune di Bologna e Città Metropolitana, dopo avere sottolineato gli aspetti positivi dell’incontro, attendono ora l’apertura della Conferenza dei servizi, che lo stesso ministro ha dichiarato di volere convocare a breve”.

“Molto positivo anche l’esito sulla Bretella Campogalliano-Sassuolo- prosegue il presidente Bonaccini-. L’analisi del ministero conferma sostanzialmente la bontà del progetto: dunque, l’opera va avanti. Il ministero sta infatti completando la validazione del progetto esecutivo. In tempi che a questo punto si prospettano veloci, l’opera sarà autorizzata e potrà aprire il cantiere”.

Ancora nessuna valutazione sulla autostrada regionale Cispadana, con i tecnici ministeriali che al momento hanno completato l’analisi su Passante di Bologna e Campogalliano-Sassuolo. “In ogni caso- prosegue Bonaccini- abbiamo colto l’occasione per sollecitare sblocco del rinnovo della concessione, di fronte a un’opera strategica, per la quale la Regione è pronta a fare in pieno la sua parte”.