I due progetti nel forlivese-cesenate

In particolare, a Cesenatico, andranno oltre 4 milioni di euro di contributo regionale, pari al 75% dell’intero costo del progetto. Le risorse serviranno a realizzare opere di rigenerazione urbana e funzionale di un importante tratto del lungomare di Ponente, dalla foce del Canale Tagliata, incluse le opere di protezione dell’emissione a mare, fino allo sbocco a mare di viale Magellano.



A San Mauro Pascoli andranno oltre 1,8 milioni di euro di contributo regionale, pari al 70% dell’intero costo del progetto. I fondi saranno impiegati per la riqualificazione dell’intera area pubblica del lungomare comprese strade e piazza - in particolare le vie Pascoli, Vincenzi, Marina, Pineta e piazza Battisti - e la demolizione e ricostruzione dell’edificio “Ex Arena Arcobaleno” in viale della Libertà 6/8.