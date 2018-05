Cosa visitare in Europa? Al primo posto l'Emilia-Romagna, destinazione top davanti a Spagna e Olanda

In cima al podio delle 10 mete da non perdere secondo il report 'Best in Europe 2018' della storica guida Lonely Planet

Emilia-Romagna in cima al podio delle 10 destinazioni europee da non perdere davanti a Cantabria (Spagna) e Friesland (Olanda).

E’ la classifica di Best in Europe 2018, l’annuale report di Lonely Planet sulle migliori destinazioni europee, stilata dal team di esperti della regina delle guide turistiche, oggi su tutti i siti internazionali Lonely Planet e Lonely Planet Italia.

I motivi dietro la scelta della regione Emilia-Romagna da parte degli esperti viaggiatori di Lonely Planet? Non potevano che riguardare le eccellenze della Food Valley con i suoi sapori unici, dal Parmigiano reggiano al Ragù alla bolognese, ma anche i nuovi contenitori culturali del territorio: dal Meis, il Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah, al Cinema Fulgor di Rimini, “rinato” sotto l’originale tocco dello scenografo premio Oscar, Dante Ferretti passando per l’Osteria francescana di Modena o Eataly World, come riporta la motivazione ufficiale.

Secondo il report, che lo scorso anno ha totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, con oltre 500 articoli pubblicati sulla stampa online e cartacea dopo le prime settimane della pubblicazione, seguono nella graduatoria Kosovo, Provenza (Francia), Dundee (Scozia), Piccole Cicladi (Grecia), Vilnius (Lituania), Vipava Valley (Slovenia) e Tirana (Albania).