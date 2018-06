Conferenza regionale per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, 18 e 19 giugno a Bologna

Far emergere idee e proposte progettuali condivise per rendere sempre più efficace la programmazione e l’azione regionale per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. É l’obiettivo della 3a Conferenza regionale per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, che si terrà a Bologna lunedì 18 e martedì 19 giugno (Centro congressi Hotel Savoia Regency,via del Pilastro, 2).

La Conferenza, prevista dalla legge regionale n. 17/2005, costituisce un momento di periodica verifica dell’attuazione degli interventi di integrazione al lavoro delle persone con disabilità, attraverso il confronto con i destinatari diretti e indiretti. Anche questa terza edizione è stata realizzata con un percorso partecipato, che da gennaio scorso ha coinvolto oltre settanta persone delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle parti sociali.



Lunedì 18 la sessione plenaria della mattina sarà aperta, alle ore 9,30, dai saluti del sindaco di Bologna, Virginio Merola, e dalla relazione introduttiva dell’assessore regionale al Lavoro, Patrizio Bianchi.



Nel pomeriggio tre sessioni specifiche approfondiranno i temi della transizione scuola-lavoro, dell’integrazione tra i servizi per lavoro e i servizi sociali e sanitari, e del ruolo delle nuove tecnologie per l’inclusione al lavoro. In parallelo, si svolgerà un intervento dedicato alle aziende e alle piccole imprese.

Sarà presente il servizio di sottotitolazione e interpretariato Lis (Lingua dei segni italiana) e si potranno seguire i lavori delle sessioni plenarie delle due mattine in diretta web su queste pagine.