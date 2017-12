Info Economia, Rapporto 2017: Emilia-Romagna prima regione per crescita. "Non ci basta, rafforziamo l'impegno per continuare a creare lavoro" Presentato a Fico, a Bologna, il consuntivo realizzato da Unioncamere e Regione col contributo di Nomisma e Ervet. Le stime di Prometeia sulla chiusura d'anno: +1,7% il Pil, disoccupazione al 5,9% In sintesi Presentato al Centro congressi di Fico, a Bologna, il consuntivo realizzato da Unioncamere e Regione col contributo di Nomisma e Ervet che fotografa una regione che cresce producendo ed esportando di più e attrae nuovi investimenti industriali e tecnologici, anche esteri. Nei primi nove mesi, +2,9% la produzione industriale, +6% l'export del manifatturiero e le imprese con più di 250 dipendenti negli ultimi 5 anni sono aumentate del 5,9%. Il tasso di occupazione è al 68,7%, quello femminile è al 67,2%, il più alto in Italia. Stime Prometeia per la chiusura d'anno: +1,7 il Pil e disoccupazione al 5,9%.

Il presidente Bonaccini: "Sono numeri importanti, raggiunti grazie al Patto per il Lavoro insieme alle parti sociali. C'è ancora da fare ma questa è la direzione giusta per una nuova crescita sostenibile". Tweet Tweet L’Emilia-Romagna cresce producendo ed esportando di più. Attrae nuovi investimenti industriali e tecnologici, anche esteri, rafforzando una tendenza basata su saperi, alte professionalità e condizioni istituzionali e socio-economiche presenti nel territorio regionale. E, soprattutto, continua a veder calare la disoccupazione, rendendo concreto l’obiettivo della piena occupazione al 2020. Con un aumento del Pil dell’1,7% stimato da Prometeia per fine anno, l’Emilia-Romagna si conferma la prima regione italiana per ritmo di crescita insieme alla Lombardia. Spinta, nel terzo trimestre dell’anno, sia dall’aumento del 2,9% della produzione industriale regionale sia dall’export, che solo per l’industria manifatturiera ha registrato un +6%, per oltre 43 miliardi di esportazioni. Crescita che continua ad avere diretti riflessi sul mercato del lavoro: nei primi nove mesi del 2017 la disoccupazione è al 6,4% rispetto al 7,1% nello stesso periodo del 2016, mentre a livello nazionale è passata dal 11,5% all’attuale 11,2%. Ma le stime sull’intero anno dicono che il 2017 potrebbe chiudersi con una disoccupazione al 5,9%. Il tasso di occupazione raggiunge così il 68,7%, con il tasso di occupazione femminile al 67,2%, il più alto del Paese insieme a quello del Trentino Alto Adige. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel Rapporto 2017 sull’economia regionale dell’Emilia-Romagna, realizzato in collaborazione tra Unioncamere e Regione e col contributo di Nomisma e Ervet, presentato a Bologna al Centro Congressi di Fico Eataly World. I dati su imprese, occupati, investimenti promossi dalla legge regionale Archivio news Azioni sul documento Stampa Approfondimenti I dati Link Presidente Stefano Bonaccini

