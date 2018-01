35 milioni per la messa in sicurezza dei ponti sul Po: 23 in Emilia-Romagna per Colorno e ‘Verdi’ (Pr), Dosolo-Guastalla (Re) e Castelvetro (Pc)

Le risorse, stanziate dal Governo, sono state assegnate oggi dalla Conferenza delle Regioni

Via libera della Conferenza delle Regioni all'assegnazione dei fondi per interventi di grande importanza. Coperto il 100% dei costi per i ponti di Colorno e Verdi ( Parma ), alla luce dell'attuale situazione di emergenza, e il 75% per le altre due opere (si aggiungono le province di Reggio Emilia e Piacenza ), ma la Regione Emilia-Romagna è pronta a fare la sua parte sulla differenza, d'accordo con la Regione Lombardia . "Grande soddisfazione" del presidente Bonaccini e dell'assessore Donini . "Si tratta di interventi attesi da tempo dai territori su ponti strategici per i collegamenti tra le regioni, la viabilità e il trasporto merci. Un risultato raggiunto attraverso l’efficace collaborazione con il Governo e le altre Regioni interessate, con l’obiettivo primario di risolvere situazioni dalle ricadute pesanti per cittadini, aziende e lavoratori.

35 milioni di euro per ristrutturare e mettere in sicurezza numerosi ponti sul fiume Po, di cui 23,2 per quattro che si trovano in Emilia-Romagna (gli altri situati in Lombardia e Piemonte). Risorse stanziate dal Governo (ministero delle Infrastrutture) e assegnate oggi dalla Conferenza delle Regioni, con la ratifica della Conferenza unificata Stato-Regioni prevista nel pomeriggio, per interventi di grande importanza per i territori interessati.

Vengono quindi finanziate al 100%, vista la situazione di emergenza, due opere nel parmense, per le quali sono stati stanziati 12 milioni di euro (6 per ognuna): i ponti fra Colorno e Casalmaggiore e 'Verdi', di competenza delle Province di Parma (soggetto attuatore) e Cremona.

Assegnati poi 3,7 milioni di euro per il ponte Dosolo-Guastalla tra Reggio Emilia (Provincia soggetto attuatore) e Mantova e 7,5 milioni per quello a Castelvetro tra Piacenza (Provincia soggetto attuatore) e Cremona. In questi due casi l’assegnazione è ricompresa nel riconoscimento di un finanziamento proporzionale alla stima dei lavori per la messa in sicurezza delle infrastrutture e gli stanziamenti coprono il 75% dei costi. Sulla parte rimanente, la Regione Emilia-Romagna è pronta a fare la sua parte con fondi propri.

I lavori partiranno entro 12 mesi.

Grande soddisfazione viene espressa da parte del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dell’assessore a Mobilità e infrastrutture, Raffaele Donini: “Si tratta di interventi su ponti strategici per i collegamenti tra le regioni, la viabilità e il trasporti delle merci, da tempo attesi nei territori delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, che hanno ricadute importanti sul lavoro delle imprese e sulla vita delle comunità. Un risultato raggiunto attraverso l’efficace collaborazione con il Governo e le altre Regioni interessate, con l’obiettivo primario di risolvere situazioni dalle ricadute pesanti per cittadini, aziende e lavoratori. Come Regione- sottolineano infine Bonaccini e Donini- siamo disponibili a coprire la differenza per i due ponti nel reggiano e nel piacentino, in accordo con la Regione Lombardia”.