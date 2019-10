Welfare, in Emilia-Romagna una delegazione svedese del Västerbotten per un confronto sulle migliori pratiche

A confronto le migliori pratiche di welfare dell’Emilia-Romagna e della regione svedese Västerbotten, con l’obiettivo di conoscere le reciproche attività messe in campo in questi anni e valutare possibili collaborazioni future. Con questo intento una delegazione del Västerbotten, tra cui il presidente della Giunta Peter Olofsson, Rickard Carstedt e i rappresentanti dei Comuni, è stata ricevuta, questa mattina a Bologna in Regione.

Ad accogliere gli esponenti politici è stata la consigliera regionale e presidente della Commissione per la Parità e per i diritti delle persone, Roberta Mori, che ha illustrato gli interventi messi in campo durante la legislatura, con particolare riferimento alle politiche di genere. Tra i temi toccati anche quelli relativi alle nuove soluzioni di supporto alla popolazione anziana e all’integrazione.



Dopo la mattinata in viale Aldo Moro la delegazione svedese ha visitato la struttura di recupero dalle dipendenze “La Rupe” di Sasso Marconi (Bo).



In passato, l'Emilia-Romagna ha collaborato con la regione svedese Vastra Gotaland. Il rapporto è nato nel 2004 con la rete Sern (Sweden Emilia-Romagna Network) della quale Roberta Mori è stata presidente dal 2009 al 2013. Dai contatti sono nati rapporti istituzionali che si sono concretizzati con la firma dell'accordo Ery (European region for youth) sulle politiche giovanili nel 2007 e 2010 insieme ad altre otto regioni europee.