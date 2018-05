Vertenza Tecnogas, incontro in Regione con proprietà e lavoratori: "Pronti a sostenere piani di sviluppo aziendale"

L'assessore Costi e il sindaco di Gualtieri (Re), Bergamini: "Ricapitalizzazione per non interrompere la produzione"

“Una proposta concreta in tempi certi per definire il piano di ricapitalizzazione”. E’ in sintesi la richiesta delle istituzioni all’azienda Tecno di Gualtieri (Re) dopo l’incontro che si è svolto oggi in Regione tra i rappresentanti dell’impresa, Younes Zareipour, Serdar Saner e l’amministratore delegato Antonio Di Tommaso, e i rappresentanti dei lavoratori alla presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive Palma Costi e del sindaco Renzo Bergamini.

Al centro dell’incontro i chiarimenti da parte dell’azienda sull’attuale composizione sociale della proprietà, su come intenda affrontare le difficoltà finanziarie e garantire la ricapitalizzazione necessaria per il sostegno a un piano industriale di rilancio della produzione, con la garanzia dell’attuale occupazione.

L’incontro con le parti segue quelli separati realizzati con i rappresentanti sindacali e la proprietà, nei quali sono emerse le preoccupazioni dei lavoratori rispetto al futuro dell’azienda e le difficoltà finanziarie di quest’ultima.

Le istituzioni, a conclusione dell’incontro, hanno sollecitato la proprietà a definire in tempi rapidi il piano di ricapitalizzazione, a fronte della disponibilità manifestata dal nuovo socio di investire nell’azienda, mettendo in campo tutte le azioni necessarie per garantire la continuità delle forniture in modo da non interrompere il ciclo produttivo. Hanno inoltre riconfermato alla proprietà, compreso il nuovo socio, la disponibilità a sostenere eventuali piani di sviluppo aziendale con gli strumenti dedicati delle istituzioni.