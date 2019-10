'La Perla', prosegue il confronto per salvare posti di lavoro e rilanciare l'azienda: nuovo round il 3 ottobre in Regione per trovare un accordo

“La Regione c’è. Rimaniamo al vostro fianco, cercando di fare quello che avevamo definito fin dall’inizio: continuare a Bologna e nei prossimi giorni Roma al Mise con un impegno indiscriminato per non lasciare nulla di intentato affinchè siano tutelati le lavoratrici e sia rilanciata l’azienda. Lottiamo insieme, proviamo a portare a casa un risultato importante”: il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, questa mattina ha incontrato insieme all’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi, le lavoratrici della Perla fin dalla mattina in presidio sotto le torri di viale Aldo Moro in concomitanza con il previsto confronto tra sindacati, azienda, Regione e Città metropolitana sui destini dell’azienda bolognese. Il presidente Bonaccini ha nell’occasione comunicato che è arrivata la convocazione ufficiale a Roma, presso il Ministero dello Sviluppo economico, per il prossimo martedì 8 ottobre.

"Quello di oggi è stato un ulteriore passo avanti ma non quello decisivo, che dovrà arrivare nelle prossime ore con la firma di un vero e proprio accordo necessario per il confronto a Roma al Mise”, ha commentato l'assessore Costi nel pomeriggio, dopo la lunga maratona di confronto iniziata questa mattina in viale Aldo Moro per cercare di ridurre le distanze tra le parti nella vertenza. Da una parte il piano dell'azienda che prevede 126 esuberi, dall'altra la difesa dell'occupazione con allineati lavoratori e istituzioni.

“L’obiettivo rimane la salvaguardia delle lavoratrici, il superamento del licenziamento collettivo e il rilancio della azienda. Se sarà raggiunto un accordo tra le parti la Regione farà, anche in questo caso, la sua parte per le proprie competenze”.

Al termine del summit è stato quindi convenuto di fissare per giovedì 3 ottobre il prossimo appuntamento, sempre in viale Aldo Moro nella sede della Regione, per arrivare alla sottoscrizione di un accordo che sia poi base del tavolo Nazionale dell’8 ottobre a Roma.