Verso una strategia regionale di contrasto al cambiamento climatico

I progetti migliori, le azioni innovative, i nuovi obiettivi da raggiungere: una visione di insieme che fotografa gli scenari climatici in Emilia-Romagna e guarda al futuro per rafforzare l’impegno per mitigazione e adattamento al clima, ridurre le emissioni di gas, tutelare le risorse naturali, l’acqua prima di tutto.

Sono i pilastri della “Strategia unitaria per la mitigazione e l’adattamento per i cambiamenti climatici in Emilia-Romagna”, lo strumento che segna il prossimo passo della Regione nella sfida ai cambiamenti del clima all’insegna della sostenibilità, che sarà approvato entro l'estate, e portato all’attenzione delle più importanti realtà istituzionali e internazionali riunite oggi a Fontanellato (Pr) nella suggestiva cornice del Labirinto della Masone in occasione del convegno “The Blue Challenges and Opportunities: from strategies into actions”.

L’iniziativa a cui hanno partecipato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il ministro all’Ambiente, Gian Luca Galletti, il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, gli assessori regionali all’Ambiente, Paola Gazzolo, e all’Agricoltura, Simona Caselli, rappresentanti degli stati di California, Israele, Sud Africa, docenti ed esperti internazionali, si è svolta nella Giornata mondiale della metereologia e rientra tra gli appuntamenti del summit internazionale “Labirinto d’acque 2018”, realizzato sotto l’Alto patronato del presidente della Repubblica, l’Alto patrocinio del Parlamento europeo, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

Gli appuntamenti dell’ultima giornata tra alimentazione, medicina e sport

E sarà proprio l’”oro blu” il protagonista della giornata conclusiva, la quarta, del summit dedicato ai cambiamenti climatici. Sabato, 24 marzo, sono infatti in programma gli appuntamenti dedicati all’acqua come nutrimento e come fonte di salute e benessere: “Ricerca, sviluppo e innovazione nella medicina termale” e “Acqua primo alimento”. A concludere la giornata e tutto il festival, un’ospite d’eccezione per i “Salotti d’acqua”: Federica Pellegrini, intervistata da Davide Cassani sul tema “Acqua e sport”.