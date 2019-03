Verso l’8 marzo. Parte da Rimini un format sulle discriminazione nel mondo del lavoro

Prima visione per il corto "Mamme fuori mercato". In regione occupate quasi 900 mila donne, con oltre 85 mila imprese "rosa"

Donne e lavoro: un binomio virtuoso in Emilia-Romagna, un tema che sarà approfondito dalla Regione per la Giornata internazionale della donna, che ricorre in tutto il mondo l’8 marzo. Il quadro regionale descrive una situazione sostanzialmente positiva e proprio su come valorizzare il lavoro delle donne si focalizzerà il format sostenuto dalla Regione, la cui prima tappa si svolgerà a Rimini venerdì 8 marzo per essere poi replicato in altri quattro capoluoghi emiliano-romagnoli: Modena (19 marzo), Forlì (28 marzo), Bologna (2 aprile) e Ravenna (3 aprile).

Il progetto



L’obiettivo è quello di sensibilizzare al problema della discriminazione delle donne in ambito lavorativo, promuovere la diffusione di buone pratiche in materia di conciliazione dei tempi e di welfare aziendale, valorizzare la leadership femminile, le competenze delle donne anche all’interno delle aziende, far conoscere, attraverso esperienze concrete, le pratiche virtuose per consentire alle donne di conciliare i tempi di vita con quelli di lavoro, valutare nuovi progetti sulla base delle esigenze manifestate dalle donne lavoratrici.

Il tutto attraverso momenti di confronto e dibattito e la proiezione del cortometraggio “Mamme fuori mercato” che racconta come ancora oggi le donne madri debbano affrontare non poche difficoltà per collocarsi nel mondo del lavoro. Il cortometraggio è stato realizzato nel 2018 dall'Associazione Culturale Janas in collaborazione con la United Women Production, scritto e diretto dalla regista Pj Gambioli (responsabile di produzione Monia Cappiello), girato fra Rimini e Santarcangelo di Romagna. Il format è promosso da Acli provinciale Rimini e Coordinamento donne Acli Rimini, in collaborazione con l'associazione culturale Janas e United Women Production.

Il programma della prima tappa a Rimini

Il format “Donne e Lavoro” è quello di un talk show in cui si alterneranno letture, performance artistiche e musicali, proiezioni e momenti di approfondimento e dibattito. Alle 17.30, dopo i saluti istituzionali di apertura, è previsto un reading di testi con l'attrice Maria Costantini, accompagnato dalla performance di sand art di Mauro Masi.

Alle 18 il talk con gli interventi dell'assessora Emma Petitti, la giuslavorista Claudia Labate, la segretaria generale Nidil-Cgil Rimini Alessandra Gori, il direttore ‘Tre -Tutto Rimini Economia’ Primo Silvestri, moderati dalla giornalista Simona Mulazzani, accanto a testimonianze di donne lavoratrici e imprenditrici.

Alle 18.45 prima visione del cortometraggio “Mamme fuori mercato”, sulle difficoltà delle donne madri a collocarsi nel mondo del lavoro. Alle 19.30 conclusione dell'evento con il concerto-reading “Femminile plurale” di Niconote e l'aperitivo finale.