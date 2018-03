Urbanistica, a Cesenatico tornano 'verdi' 1,6 km quadrati di territorio urbano

A Cesenatico (Fc) tornano “agricoli” 1,6 chilometri quadrati di territorio urbano. Il Comune rivierasco, con la pubblicazione dell’avviso pubblico finalizzato alla raccolta di proposte per dare avvio alle previsioni del Piano strutturale comunale del 2010, è infatti il primo in Emilia-Romagna a muoversi nel solco tracciato dalla nuova legge urbanistica – la n. 24/2017 - varata nel dicembre scorso dall’Assemblea legislativa regionale. Una legge che segna un cambio di prospettiva per lo sviluppo urbano: si passa infatti dalla logica espansiva, ad una pianificazione che punta sul recupero e la riqualificazione dell’esistente. L'iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa dall'assessore regionale all'Urbanistica, Raffaele Donini (il primo a destra nella foto), e dal sindaco Matteo Gozzoli.

“La nuova legge- ha sottolineato Donini- ha chiuso per sempre l’epoca del consumo di nuovo suolo, segnando un forte rilancio dei progetti di rigenerazione urbana. L’atto messo in campo dal Comune di Cesenatico dimostra che la legge sta dando i primi importanti frutti e per questo siamo orgogliosi del lavoro dell’amministrazione comunale. Taglio del consumo di suolo, rigenerazione urbana, semplificazione amministrativa e lotta alle infiltrazioni criminali: importanti obiettivi che raggiungeremo, anche grazie agli incentivi diretti che abbiamo previsto, tra cui 30 milioni di euro di contribuiti a fondo perduto per interventi di rigenerazione delle città disponibili entro il 2020 e agevolazioni fiscali legate alla qualità dei progetti”.

Su 331 Comuni dell’Emilia-Romagna, Cesenatico è stato il primo a pubblicare - il 21 febbraio scorso - il bando pubblico per la raccolta di proposte, aprendo così un nuovo percorso di programmazione. Su otto ambiti di pianificazione proposti nell’avviso pubblico, solo tre - di cui uno parzialmente – prevedono un’espansione del territorio urbanizzato, tutte le altre aree per le quali si raccoglieranno proposte riguardano invece interventi di riqualificazione. Una volta pervenute le proposte - il bando scadrà il 21 aprile - sarà il Consiglio comunale con un apposito atto di indirizzo a definire quali sono le aree di intervento e quali sono le priorità di recupero e di sviluppo.