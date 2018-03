Una nuova palestra per Montecreto (Mo), Bonaccini: “Aggregazione giovanile, valori sociali e rispetto dell’ambiente”

Nasce il nuovo centro sportivo indoor nel Frignano. È stata inaugurata oggi a Montecreto (Mo), nella suggestiva cornice del Parco dei Castagni, la nuova palestra, completamente antisismica, riconosciuta anche dal Coni come struttura per l’avviamento allo sport e che servirà anche come Centro operativo comunale (Coc) di Protezione civile in caso di calamità naturale.

L’opera, dal costo complessivo di 450mila euro, è stata finanziata per 100 mila euro con fondi dell’Agenzia regionale di Protezione civile e per il resto dal Comune di Montecreto e dall’Istituto di credito sportivo.

All’inaugurazione erano presenti il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il presidente dell’Unione dei Comuni del Frignano e sindaco di Montecreto, Leandro Bonucchi, e la responsabile del Servizio regionale di Protezione civile, Rita Nicolini.

Un nuovo centro per praticare sport e per la Protezione civile

Il progetto della nuova palestra è stato avviato con bando nel 2016. La struttura è strategica per via della sua posizione centrale e rappresenta un investimento rilevante per la montagna.

Sorge all’interno del Parco dei Castagni, di forte interesse paesaggistico grazie ai suoi alberi ultracentenari, e presenta una struttura parzialmente interrata abbellita da intarsi di legno a forma di alberi posizionati sulle pareti visibili. Il pavimento in legno è realizzato con materiali edili riciclati acquistati da una associazione sportiva di Cavezzo colpita dal sisma 2012 e promuove così l’ecosostenibilità in edilizia, evitando sprechi dannosi per l’ambiente. È caratterizzata da alta classe energetica dovuta anche all’uso di impianti fotovoltaici e completamente antisismica.

Duplice l’utilizzo della nuova struttura per la comunità. Sarà principalmente dedicata alla pratica sportiva con attività tradizionali, come basket e pallavolo ma anche il ballo liscio, e più nuove, come, ad esempio, l’arrampicata sportiva. La palestra potrà così diventare punto di riferimento nell’Appennino modenese per gli appassionati di questa nuova disciplina olimpica.

La struttura, come detto, sarà anche il nuovo Centro operativo comunale (Coc) di Protezione civile e sarà utilizzata anche per corsi di formazione di nuovi volontari, tra cui il progetto Cantieri Giovani, e per l’organizzazione delle esercitazioni ordinarie della Protezione civile del Frignano.