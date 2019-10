Una nuova Casa protetta per anziani a Ravarino (Mo): ospiterà 75 persone non autosufficienti

Oltre 5 mila metri quadrati destinati ad accogliere 75 persone anziane non autosufficienti, con camere doppie e singole, due appartamenti protetti e un centro diurno per gli ospiti più autonomi, che non hanno bisogno di assistenza continua o desiderano trascorrere in compagnia e fuori casa parte della giornata. Intorno, ampi spazi verdi.

É la nuova casa protetta intitolata al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e inaugurata oggi a Ravarino, in provincia di Modena.

Un edificio moderno e funzionale, costruito su un terreno di proprietà comunale e realizzato con un investimento complessivo che supera i 7 milioni di euro, finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (2,7 milioni) e per la parte rimanente dalla cooperativa sociale “Domus Assistenza”, che gestirà per trent'anni la nuova struttura. Sostegno anche dalla Regione Emilia-Romagna (265mila euro).

Alla cerimonia, questa mattina, hanno partecipato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, la sindaca di Ravarino, Maurizia Rebetti, il presidente Unione dei Comuni di Sorbara e sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Paolo Cavicchioli, e Gaetano De Vinco, presidente Domus Assistenza.

La casa protetta “Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa” è una struttura accreditata dal Servizio sanitario dell’Emilia-Romagna in grado di accogliere gli anziani residenti nei sei Comuni dell’Unione del Sorbara: Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, San Cesario, Nonantola e Ravarino. Il modello assistenziale individualizzato, adottato dalla struttura, assicura adeguate risposte ai bisogni specifici di ogni ospite, offrendo soluzioni tutelari personalizzate.

La rete di assistenza agli anziani in Emilia-Romagna

Il sistema dedicato all’assistenza sociosanitaria e socioassistenziale di persone anziane in Emilia-Romagna si compone di 980 strutture (27.900 posti complessivi, di cui 19.662 accreditati) tra case residenza, centri diurni, case di riposo e comunità alloggio. Realtà pubbliche, private accreditate o private autorizzate, alle quali si aggiungono 398 case famiglia (piccole strutture totalmente private che possono ospitare fino a un massimo di 6 persone).

La rete dei servizi sociosanitari rivolti alle persone in condizioni di non autosufficienza (anziani e disabili) e a coloro che se ne prendono cura è finanziata dal Fondo regionale per la non autosufficienza che quest’anno raggiunge i 449 milioni di euro. Aggiungendo a queste risorse il Fondo nazionale per la non autosufficienza, il Fondo del “Dopo di noi” e i finanziamenti assegnati all’Emilia-Romagna per i progetti “Vita indipendente”, alla non autosufficienza nel 2019 è stato destinato mezzo miliardo di euro.