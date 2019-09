Giornata della Partecipazione per promuovere la cultura della condivisione nell’amministrazione pubblica

Promuovere la cultura della partecipazione all'interno dell’amministrazione regionale e degli enti locali e formare personale in grado di progettare, organizzare e gestire processi partecipativi. Sono gli obiettivi dell’attività formativa prevista dalla nuova Legge sulla partecipazione, argomento al quale sarà dedicata la “Giornata della partecipazione”, mercoledì 18 settembre dalle 9.30 alle 17 (sala polivalente Guido Fanti, viale Aldo Moro 50, Bologna). Nel corso della giornata verrà presentato anche l’Osservatorio partecipazione, con una postazione dedicata dove sarà possibile scoprirne le caratteristiche e potenzialità.

Dal 2012 a oggi, la Regione Emilia-Romagna ha investito per la partecipazione di 2,3 milioni di euro per oltre 800 processi partecipativi rilevati e 160 progetti finanziati.

Dallo scorso autunno a gennaio 2019, oltre ad approvare la nuova legge sulla Partecipazione, la Regione Emilia-Romagna ha realizzato due bandi pubblici, di cui uno tematico a sostegno degli enti impegnati ad attivare processi partecipativi per la revisione dei propri statuti o regolamenti relativi alla partecipazione. Per un altro, attualmente aperto, fino a metà ottobre è possibile candidare i progetti.

Dopo un percorso di co-progettazione durato circa un anno è nata la Comunità di pratiche partecipative e un percorso chiamato “Autoscuola della partecipazione” che quest’anno coinvolge 180 operatori della pubblica amministrazione, sia della Regione che degli Enti Locali, per far crescere le competenze attraverso lo scambio di buone pratiche tra tutti i soggetti e livelli istituzionali.

“La partecipazione è una scelta strategica che la Regione Emilia-Romagna sta portando avanti con coerenza. Sono ormai decine anche i processi decisionali condivisi con stakeholder e cittadini, sviluppati dalla Regione in prima persona. Dal piano regionale dei trasporti, preceduto dal percorso partecipativo “Buona mobilità”, all’adozione del Piano di Gestione per il Rischio Alluvioni, agli Stati Generali del Volontariato della Protezione Civile nel percorso di revisione della L.R. 1/2005. Credo che la Pubblica Amministrazione debba puntare alla centralità dei dipendenti pubblici e all’utilizzo di metodologie partecipative, applicate anche all’interno degli enti. Ci sono grandi potenzialità per innovare procedure e migliorare la nostra organizzazione, partendo proprio dalla valorizzazione dei nostri collaboratori e creando così quel valore pubblico necessario a migliorare la qualità dei servizi e della vita di cittadini, imprese e comunità locali. Un approccio collaborativo è la chiave di volta per vincere le sfide del futuro”.

Sul sito della Regione Emilia-Romagna è presente un nuovo portale della Partecipazione (https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/), con un’area apposita dedicata al coinvolgimento dei cittadini nei processi avviati dall’Ente; oltre al nuovo portale dell’Osservatorio della Partecipazione, che contiene non solo tutti i processi attivati dal nostro territorio dal 2012 ad oggi, ma anche schede con elaborazioni di dati e statistiche, volte ad analizzare il grado di coinvolgimento dei cittadini, gli obiettivi dei progetti e i risultati raggiunti.