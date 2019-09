Un conto corrente bancario per finanziare la ricerca e migliorare la cura dei pazienti affetti da Mesotelioma

Lo ha istituito la Regione in collaborazione con l’Associazione Familiari e Vittime di amianto Emilia-Romagna. Ecco come versare

Si chiama ‘Fondo Mesotelioma’ ed è un conto corrente bancario sul quale i cittadini potranno effettuare versamenti e sottoscrizioni per finanziare attività e progetti di ricerca e di studio con un obiettivo specifico: migliorare la cura dei pazienti affetti da Mesotelioma.

Lo ha attivato l’assessorato alle Politiche per la salute della Regione presso l’Azienda Usl di Reggio Emilia, già sede del Cor (Centro operativo regionale) del registro Mesoteliomi e del Cor del registro degli Ex-esposti amianto.

Viene così data risposta all’esigenza espressa alla Regione dall’Associazione Familiari e Vittime di amianto Emilia-Romagna, che riunisce gli ex-esposti all’amianto, i familiari delle vittime dell’amianto e tutti i cittadini che vogliono un ambiente libero dall’amianto.

I versamenti dovranno avvenire tramite bonifico sul conto di Tesoreria INTESA SANPAOLO SPA, al seguente IBAN: IT34 Y 03069 02477 1000 0004 6052, specificando la causale “Fondo regionale per la ricerca e la cura del Mesotelioma”.

L’individuazione dei progetti da finanziare sarà a cura della Regione, sulla base delle proposte avanzate dalla rete regionale per la presa in carico dei soggetti affetti da mesotelioma e dal confronto all’interno della cabina di Regia per l’attuazione del Piano amianto regionale. Tutti gli anni sarà prodotta una relazione sulle attività realizzate con i contributi affluiti sul Fondo Mesotelioma.