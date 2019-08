Turismo, nuovi voli dalla Russia sull'aeroporto "Fellini" di Rimini con la compagnia low cost Pobeda

Nuovi voli dalla Russia su Rimini. Pobeda, la compagnia aerea low cost russa del gruppo Aeroflot nata nel 2014, dotata di 30 Boeing 737-800NG di nuova generazione, manterrà la propria operatività di voli sul “Fellini” di Rimini anche per il prossimo periodo invernale, con tre voli settimanali fino a fine marzo 2020. Questo significa che, con circa 8 mila nuovi arrivi, si rafforza la strategia di destagionalizzazione del turismo in Romagna, con la possibilità di progettare un piano di sviluppo di crescita triennale.

La decisione è stata resa nota nel corso di un incontro avvenuto presso l’aeroporto “Fellini”, tra i rappresentanti commerciali della compagnia e Andrea Corsini, assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Emanuele Burioni, direttore di Apt, assieme al management di AIRiminum 2014. A sostenere questa scelta, soprattutto i numeri. A fine agosto 2019, Rimini risulta essere per la compagnia la Top Destination italiana e quindi la Top Destination internazionale dell’intero network della compagnia, in termini di ritorno economico e di tassi di riempimento. Nei mesi di luglio e agosto i 4 voli di linea settimanali da Mosca hanno volato con un tasso di riempimento medio del 95%, registrando addirittura l’overbooking per alcuni voli.

Il progetto che coinvolge la compagnia russa prevede, già a partire della prossima stagione, una crescita del numero dei voli settimanali, fino a 5 per la stagione estiva e 4 per quella invernale, per arrivare al volo giornaliero (7 voli a settimana) nella stagione estiva del 2021. E tutto questo sta alla base di un progetto triennale 2020-2023 di sviluppo del traffico presso l’aeroporto di Rimini, in grado di farlo diventare uno scalo centrale nelle ambiziose strategie di crescita della stessa compagnia aerea in Italia ed in Europa. Nel triennio è previsto anche l’apertura di almeno una nuova destinazione, probabilmente due, a dimostrazione dell’importanza strategica dell’aeroporto di Rimini nelle strategie di crescita di Pobeda.