Turismo, la 'Meraviglia dei Borghi': 58 piccoli borghi e la storia dei loro territori

Dalla geometria perfetta di Terra del Sole alla rocca di Castrocaro in Romagna, passando per i canali di Comacchio nel ferrarese al porto leonardesco di Cesenatico e a Cervia con i suoi antichi magazzini del sale. E ancora, dalle comunità dell’Appennino e della pianura, da Fiumalbo a Busseto con le tante testimonianze di Verdi, fino alle colline di San Leo, San Giovanni in Marignano e Rocca San Casciano. Sono alcuni dei 58 borghi dell’Emilia-Romagna, che costituiscono un vero e proprio ‘italian life style’.

Un circuito di bellezza che tocca pianure, valli e Appennino dal piacentino fino alla Romagna. E viene raccontato nella mostra ‘Meraviglia dei Borghi’, a cura di Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Apt, Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) e Fico che allestirà un grande touchwall con mappa interattiva delle località e delle storie da scoprire, dal 1^ al 16 dicembre 2018 a Fico Eataly World, il più ‘grande parco alimentare del mondo’.

Alla mostra che celebra il legame tra tradizioni e cultura alimentare e illustra luoghi caratterizzati da prodotti tipici e qualità del vivere si aggiunge nei week end prima di Natale per tutta la giornata dalle 10 alle 20 (sabati 1, 8, 15 - domeniche 2, 9, 16 e venerdì 14 dicembre) il mercato dei borghi regionali con le eccellenze enogastronomiche, oltre a rappresentazioni, concerti, laboratori legati alla cultura e alla storia di questi luoghi.

Occasioni di festa e tradizioni delle comunità

I Comuni protagonisti delle animazioni e del mercato sono Castelvetro e Fanano (Mo), una rappresentanza di Borghi dell’Appennino forlivese, Castrocaro Terme e Terra del Sole di (Fc), Castell'Arquato e Vigoleno (Pc) e Comacchio (Fe).

L’allestimento accompagna il pubblico in una grande mappa illustrata dell’Emilia-Romagna, in cui è possibile sperimentare un tour virtuale e interattivo all’insegna di un turismo sostenibile.

La mostra sarà anche l'occasione per due iniziative speciali per favorire l'integrazione: il concerto della banda giovanile ‘John Lennon’, orchestra di 60 elementi della Fondazione Scuola di Musica di Mirandola (Mo) e l'appuntamento con la banda Rulli Frulli, marching band emergente di 70 elementi che ha la caratteristica di suonare strumenti fatti in casa, a partire da oggetti di riuso.

Dal viaggio italiano dei Borghi alla mostra dell’Emilia-Romagna

La manifestazione ‘La Meraviglia dei borghi’ nasce dall’esperienza di Borghi - Viaggio Italiano, che nel 2017 (Anno dei Borghi), ha visto 18 Regioni con l’Emilia-Romagna capofila, insieme per valorizzare e promuovere il sistema dei centri minori italiani sul mercato turistico nazionale e internazionale. Così nel 2018 - dichiarato Anno del Cibo dal ministero dei Beni culturali - i borghi dell'Emilia-Romagna tornano ad essere protagonisti di un importante evento a Fico come luoghi da conoscere.

Tutte le informazioni su:

www.viaggio-italiano.it

www.emiliaromagnaturismo.it