Treni, in circolazione da oggi i nuovi Rock e Pop: "Risposte concrete alle giuste richieste dei pendolari"

Sono in circolazione da oggi sui binari dell’Emilia-Romagna - prima regione in Italia a vedere correre i nuovi convogli - i nuovi treni Rock e Pop.

Riciclabili fino al 97%, con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni di precedente generazione, Rock e Pop rispondono a criteri maggiori di affidabilità (telediagnostica di serie) insieme a elevati standard di sicurezza (telecamere e monitor di bordo con riprese live).

In tutto sono oltre 600 i nuovi treni regionali che, con un investimento economico da parte di Trenitalia di circa 6 miliardi di euro, garantiranno, entro cinque anni, il rinnovo dell’80% dell’intera flotta nazionale per il trasporto regionale.



Mentre sono complessivamente 86 – 39 Rock e 47 Pop – i nuovi treni destinati all’Emilia-Romagna e la cui consegna proseguirà da parte di Trenitalia fino ai primi mesi del 2020, con oltre il 40% dei convogli già sui binari prima della fine dell’estate.



Partiti oggi da Piacenza e da Rimini per poi incontrarsi in stazione a Bologna, i due treni hanno compiuto il viaggio inaugurale con a bordo, tra gli altri, Raffaele Donini, assessore regionale ai Trasporti, Tiziano Onesti, presidente di Trenitalia, Orazio Iacono, amministratore delegato di Trenitalia, Maria Giaconia, direttore Divisione Regionale Trenitalia, Alessandro Tullio, direttore Divisione Regionale Trenitalia Emilia-Romagna e Paolo Paolillo, direttore Tper.

I nuovi treni

Rock è il nuovo treno regionale a doppio piano e alta capacità di trasporto progettato e costruito da Hitachi Rail Italy. Un treno per i pendolari a 4, 5 o 6 casse con prestazioni paragonabili a quelle di una metropolitana. Può raggiungere i 160 km/h di velocità massima con un’accelerazione di 1,10 m/sec2 e ospitare circa 1.400 persone, con oltre 700 sedute nella composizione più lunga.

Pop è il nuovo treno a mono piano e media capacità di trasporto, a 3 o 4 casse, con 4 motori di trazione. Viaggerà a una velocità massima di 160 km/h, avrà un’accelerazione maggiore di 1 m/sec2 e trasporterà circa 530 persone, con oltre 300 posti a sedere nella versione a 4 casse, e circa 400, con 200 sedute, in quella a 3 casse.

I treni circoleranno nelle tratte da Piacenza ad Ancona, da Bologna a Ravenna, Rimini, Milano, Prato, Ferrara, Porretta e Verona, ma anche fra Modena e Carpi/Mantova, fra Fidenza e Salsomaggiore e fra Fidenza e Cremona, sulla linea Pontremolese e fra Piacenza e Voghera.

I primi collegamenti serviti dai nuovi treni saranno quelli fra Rimini e Bologna, Bologna e Parma/Milano e fra Bologna e Marzabotto cui faranno seguito, già nel mese di luglio, alcuni servizi fra Imola e Rimini e fra Modena e Carpi/Mantova.

Oltre il 40% dei convogli sarà sui binari prima della fine dell’estate, circa l’80% entro dicembre, il 100% nei primi mesi del 2020 e, insieme ai Vivalto e agli ETR 350 entrati in servizio negli ultimi tre anni, completeranno il rinnovo della flotta regionale dell’Emilia-Romagna che diventerà la più “giovane” d’Italia.