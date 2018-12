Tragedia a Corinaldo (Ancona), il cordoglio dell'Emilia-Romagna

“In questo giorno di festa che anticipa il Natale, la tragedia di Corinaldo ci addolora e ci colpisce tutti profondamente. Voglio esprimere la mia profonda vicinanza e solidarietà, anche a nome di tutti i cittadini emiliano-romagnoli, alle famiglie delle giovani vittime e ai feriti con l’augurio di pronta e piena guarigione”.



Così il presidente della Regione e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, sulla tragedia della discoteca di Corinaldo, nell’anconetano, dove ieri notte nel corso di una serata di festa hanno perso la vita 5 giovani e una mamma che accompagnava la figlia, mentre sono numerosi i feriti ancora ricoverati in codice rosso.



“La mia vicinanza e solidarietà al sindaco e alla comunità di Corinaldo e a Luca Ceriscioli, presidente della Regione Marche, per la nuova dura prova cui sono sottoposti i cittadini marchigiani, in attesa che si faccia piena luce sulla vicenda. Questo tributo di giovani morti è assurdo, una tragedia che lascia attoniti e che mai dovrebbe accadere".