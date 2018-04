Torna il Buy Emilia-Romagna: 73 tour operator internazionali alla scoperta di una vacanza unica al mondo

E’ in programma dal 15 al 19 aprile la 23° edizione del Buy Emilia Romagna, appuntamento annuale per la promo-commercializzazione dell’offerta turistica regionale promosso da Confcommercio Imprese per l’Italia dell’Emilia-Romagna in collaborazione con Apt Servizi Emilia Romagna.

Una “vetrina” mondiale per il turismo dell’Emilia Romagna

Il Buy Emilia Romagna vuole far conoscere, e vendere, l’offerta turistica emiliano-romagnola sui mercati internazionali. Particolare attenzione viene riservata, in questa edizione, ai mercati emergenti e ad alto potenziale come quello arabo: sono infatti presenti al Buy 2018 importanti agenzie che lavorano con Asia e Medio Oriente, per rafforzare l’esperienza avviata lo scorso anno grazie ai collegamenti di Emirates Airlines con l’Aeroporto Marconi di Bologna.

L’appuntamento 2018 ospiterà 73 tour operator (il 70% nuovi rispetto all’anno scorso) provenienti da 30 paesi che operano sia su mercati di lungo raggio sia sui mercati europei più consolidati: tra questi, Nord America (12 da Stati Uniti e Canada), Medio Oriente (7 da Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kuwait e Libano), Russia (4), Brasile (3), India (1) ed Europa (13 da Germania e Austria). Gli altri buyer provengono da Bielorussia, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Regno Unito.

Dalla prima edizione ad oggi hanno preso parte al Buy Emilia Romagna oltre 3.000 buyer internazionali e più di 2.500 operatori turistici regionali che hanno reso possibile oltre 50.000 incontri d’affari. In questi anni sono stati organizzati, con i buyer presenti nelle diverse edizioni, oltre 250 educational tour che hanno fatto conoscere tutte le eccellenze turistiche emiliano romagnole.



Il programma

Il legame privilegiato del Buy con la città di Bologna si afferma fin dalla serata di accoglienza ai tour operator esteri, in programma domenica 15 aprile nel parco agroalimentare Fico Eataly World, nuovo partner dell’evento. Tra le partnership consolidate si conferma, accanto a Bologna Welcome, quella con Banca di Bologna, nella cui sede di Palazzo de’ Toschi si svolgerà mercoledì 18 aprile la Borsa turistica. Durante il workshop 70 qualificati operatori dell’offerta turistica regionale potranno vendere ai 73 tour operator mondiali le proposte di soggiorno in Emilia-Romagna.

Lunedì 16 e martedì 17 aprile i 73 tour operator internazionali presenti al Buy Emilia Romagna saranno coinvolti in dieci educational tour alla scoperta del territorio regionale e delle sue destinazioni turistiche: “Emilia”, “Romagna” e “Bologna Metropolitana”.