Torna il Bellaria Film Festival: “Continuiamo a investire in realtà di qualità e a valorizzare i nostri documentaristi”

Il mondo poliedrico e multiforme del documentario in mostra a Bellaria-Igea Marina (Rn) con eventi in tutta la città: grandi ospiti, proiezioni speciali, incontri e workshop, prestigiosi premi, un concorso con registi nazionali e internazionali. Torna dal 26 al 29 settembre una delle manifestazioni tra le più importanti in Italia dedicate al cinema indipendente, il Bellaria Film Festival giunto alla 37a edizione. Un’iniziativa realizzata con anche il sostegno della Regione Emilia-Romagna e della sua E-R Film Commission.

Al secondo anno di direzione artistica, Marcello Corvino lancia per i film in concorso un tema da sempre centrale per il mondo della cultura: l’Articolo IX della Costituzione Italiana. Alla guida della Giuria, che dovrà valutare le opere in gara, torna il poliedrico artista e scrittore Moni Ovadia.

Marcello Corvino direttore artistico del BFF ha annunciato il lancio del Festival insieme a Moni Ovadia presidente di Giuria: “Mi fa piacere che, nel secondo anno della mia direzione artistica- ha affermato- sia aumentato il numero dei documentari in concorso, con lavori di sicura prospettiva provenienti dall’Italia e dall’Europa. Per noi è stata fondamentale la conferma di Moni Ovadia a guida della Giuria. Tra gli eventi che ci attendono all’interno del festival, il Premio alla Carriera a Vincenzo Cerami e la presenza di Nicola Piovani sono due momenti di altissimo livello culturale che collocano il nostro progetto tra i più interessanti in Italia nel suo genere. Alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di Bellaria e all’Emilia-Romagna Film Commission va ancora una volta il mio ringraziamento per il supporto ricevuto”.

I premi

Quest’anno il Premio alla carriera è assegnato a Vincenzo Cerami, un omaggio allo scrittore, sceneggiatore e drammaturgo scomparso nel 2013, candidato agli Oscar per la sceneggiatura di “La vita è bella” di Roberto Benigni. L’attore ricorderà l’amico Cerami attraverso un videomessaggio realizzato in esclusiva per il Festival. Per l’occasione verrà proiettato il film “Casotto”, diretto da Sergio Citti e sceneggiato dallo stesso scrittore (29 settembre).

Il Premio “Una vita da film”, dedicato ai grandi autori di musiche per il cinema e novità introdotta lo scorso anno dal direttore artistico, verrà consegnato dal presidente della Regione Stefano Bonaccini al premio Oscar Nicola Piovani, che nell’occasione dirigerà il concerto “La musica è pericolosa”, ripercorrendo le sue più celebri composizioni per il grande schermo (26 settembre).

Tra le conferme della 37a edizione anche il Premio “Luis Bacalov”, nel segno dello speciale rapporto tra musica e cinema, assegnato dal pubblico al documentario con la miglior colonna sonora.

Il concorso

Novità della 37a edizione per quanto riguarda il concorso è la Menzione speciale “Pari opportunità”, dedicata a quei documentari che pongano l’accento su tematiche sociali, come la specificità di genere e le abilità differenti.

Per i film in gara, il Bellaria Film Festival ripropone due sezioni competitive: il concorso principale Bei Doc, aperto a tutti i documentari di qualsiasi formato prodotti dal 1 gennaio 2018 che non superino i 90 minuti, inediti o già presentati in altri festival e distribuiti in sala, di registi sia italiani che stranieri, e Bei Young Doc, rivolto ai giovani documentaristi under 30.

I documentari in gara sono 22: 16 per Bei Doc (con 13 lavori dall’Italia, uno dalla Germania, uno dalla Grecia e uno dalla Spagna) e 6 per Bei Young Doc (4 film italiani, uno svizzero e uno portoghese). Le proiezioni sono gratuite.

Una sezione di Bellaria Film Festival è dedicata ai film fuori concorso, con proiezioni e incontri con i registi: tra questi Sergio Naitza presenta il suo film “L’isola di Medea: l’amore impossibile fra Maria Callas e Pier Paolo Pasolini” con Ninetto Davoli ,Dacia Maraini, Piera Degli Esposti, mentre la regista Manuela Teatini dialogherà con Vittorio Sgarbi sul docufilm “Art backstage. La passione e lo sguardo”.

Da segnalare, il 26 settembre alle ore 18,30 al Teatro Astra, la tavola rotonda: “Produrre un documentario, percorsi e opportunità” con l’assessore regionale Massimo Mezzetti, il responsabile E-R. Film Commission, Fabio Abagnato, il direttore Film Commission Torino-Piemonte Paolo Manera, la presidente di Toscana film Commission Stefania Ippoliti, la direttrice del Festival “Mois du film documentaire” di Parigi, Marianne Palesse e il responsabile della programmazione del Lisboa Doc Festival Justin Jaeckle. Modera l’incontro il prof. Giacomo Manzoli, direttore del dipartimento delle arti dell’Universita di Bologna.

Partner dell’iniziativa sono: Mibac - Direzione Generale Cinema, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bellaria-Igea Marina, Emilia-Romagna Film Commission, l’Associazione Documentaristi Italiani, Associazione Documentaristi dell’Emilia-Romagna, Unibo- Università di Bologna Alma Mater Studiorum, Doclisoba, Cna – Cinema e Audiovisivo, Le Moís du Film Documentaire, Romagna Banca, Teatro Astra di Bellaria-Igea Marina, Biblioteca Panzini di Bellaria-Igea Marina, Ragazzi e Cinema, Associazione Verdeblu, Associazione Isola dei Platani, RadioGamma.



Informazioni sul programma nel sito www.bellariafilmfestival.org