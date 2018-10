Territorio, quasi 1 milione di euro per il ponte di Carseggio sul fiume Santerno a Casalfiumanese (Bo)

Oltre 915 mila euro per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Santerno a Carseggio di Casalfiumanese, nel bolognese.

Fanno parte di un pacchetto da oltre 1 milione di euro per 4 interventi di messa in sicurezza e ricostruzione a Bologna, Forlì-Cesena e Piacenza.

Sono risorse del bilancio regionale, a cui si aggiungono oltre 400 mila euro di economie, risparmi ottenuti su opere già concluse e che sono messi a disposizione per i nuovi investimenti.

Gli interventi

Nel bolognese, oltre ai fondi per la costruzione del nuovo ponte di Carseggio, arriveranno 60 mila euro per il ripristino della parete e la messa in sicurezza del tratto di strada in via Monterenzio Chiesa a Bordighetto di Monterenzio (60 mila euro).

In provincia di Forlì-Cesena è stato finanziato un intervento di ripristino del muro di sostegno di via Vendemini a Bertinoro (87,5 mila euro).

Infine, nel piacentino sono state messe a disposizione le risorse per la messa in sicurezza del cimitero di Fellino a Travo (30 mila euro).