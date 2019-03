Sviluppo di opere cinematografiche e audiovisive: 100mila euro a sostegno delle imprese made in Emilia-Romagna

Mezzetti: "Un aiuto per rendere concrete le idee interessanti e creative". Le domande entro il 31 marzo, via web

Idee in movimento, originali, creative e, soprattutto, made in Emilia-Romagna, che necessitano di un sostegno per essere prodotte. Sono l’oggetto del nuovo bando previsto dal Programma triennale Cinema 2018-2020 per lo sviluppo di opere cinematografiche e audiovisive, per il quale la Regione mette a disposizione complessivamente 100mila euro.

I contributi vengono concessi alle imprese, attraverso Emilia-Romagna Film Commission, sia per la scrittura di sceneggiature originali che per lo sviluppo di opere audiovisive, anche attraverso la partecipazione a laboratori, workshop, training, work in progress, coproduction market.

Le domande



Possono presentare domanda entro le ore 16 del 31 marzo 2019 le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva con sede legale in Emilia-Romagna, o con unità operativa attiva sul territorio regionale da almeno 12 mesi, con codice Ateco primario o secondario 59.11.00. Le imprese devono detenere la maggioranza dei diritti relativi al progetto per il quale presentano domanda. I generi possono essere opere cinematografiche, televisive e web, documentari e corti d’animazione. E’ prevista un’agevolazione fino a 15mila euro, che non potrà risultare superiore al 70% delle spese di sviluppo sostenute, non coperte da altro finanziamento pubblico.



Le domande, pena la non ammissibilità, devono essere inoltrate telematicamente dal legale rappresentante, dall’indirizzo di Posta elettronica certificata del soggetto richiedente al seguente indirizzo Pec: servcult@postacert.regione.emilia-romagna.it riportando nell’oggetto “Domanda sviluppo 2019”. Il bando è disponibile sul portale emiliaromagnacreativa.it.