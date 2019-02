Sulle tracce dell'Emilia-Romagna, racconti e immagini in un volume che racconta una regione e il suo territorio

Uno sguardo sintetico sull’Emilia-Romagna a partire da prospettive che intersecano più piani narrativi. Immagini d’autore e punti di vista disciplinari diversi che guidano il lettore alla scoperta di una regione viva, che si muove veloce, animata da flussi tutti da raccontare. E’ il volume “Sulle tracce di una regione. Itinerari visuali, socio-economici, culturali in Emilia-Romagna”, presentato oggi a Bologna presso la Biblioteca Guglielmi dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, dal presidente dell’Istituto beni culturali Roberto Balzani e da Franco Farinelli.

Il volume, in italiano e inglese, realizzato dalla Presidenza della Giunta regionale su progetto dell’Istituto beni culturali, è a cura di Claudia Collina, Danilo Montanari Editore, (pp.208), e contiene gli interventi di 12 autori letterari e tre visuali per raccontare quella che il presidente Bonaccini nella presentazione definisce “una regione attraente, tecnologicamente e culturalmente avanzata, che si muove ed è in salute”. Il volume è consultabile e scaricabile online sul sito dell’IBC (ibc.regione.emilia-romagna.it)