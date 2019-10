Lo sport per promuovere salute, legalità e inclusione. Altri 17 progetti di società, scuole ed enti del territorio

C’è ‘Obiettivo 55’ della società Real di Sala Bolognese (Bo) che promuove la salute negli over 50. ‘La cultura dello sport’ è invece la proposta dell’Istituto comprensivo “Leopardi” di Castelnuovo Rangone (Mo). Hi-life Club di Fiscaglia (Fe) propone ‘Prendetevi più a cuore’, mentre la Polisportiva bolognese Santa Viola lavora su la solidarietà e l’insegnamento dello sport contro il bullismo.

Sono alcuni dei 17 progetti di società sportive dilettantistiche, scuole ed enti del territorio approvati dalla Giunta regionale e ammessi a contributo dopo che si sono rese disponibili nuove risorse per il Piano triennale dello sport. Finanzieranno iniziative finalizzate al miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della persona attraverso l’attività motoria e sportiva.

I fondi aggiuntivi arrivano a oltre 168 mila euro e copriranno il 30% del costo dei progetti.

Gli altri progetti

Nel bolognese, a Ozzano, Otto ruote che uniscono di Magic Roller è fra i progetti finanziati, con Scuola Verde in Movimento presentato a Imola da Giocathlon.

Punta sul benessere da 3 a 90 anni la proposta della polisportiva di Maranello (Mo), mentre il Comune di Modena vede nello sport uno strumento per garantire legalità e inclusione.

A Forlì, l’Aics Volley ha ottenuto il via libera per Donne, facciamo rete? insieme alla polisportiva Cava che ha promosso la ginnastica per un corretto stile di vita sin dall’infanzia.

I progetti della Uisp di Reggio Emilia (Rete in movimento) e del circolo ippico Lo Stradello (Il cuore oltre l’ostacolo) di Scandiano arrivano invece dal reggiano.

Tre le proposte da Ravenna: Federazione italiana Fitness (attività motoria per tutti), Uisp di Ravenna-Lugo (Terra, acqua e neve) e Nuoto Club 2000, dal titolo significativo: Splash

L’Atletica Santamonica di Misano Adriatico (Rn) propone, infine, Crescere liberi e responsabili.