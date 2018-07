Sport, rilancio Regione: due nuovi bandi per eventi e progetti, altri 10 milioni per l'impiantistica

In Emilia-Romagna lo sport vince sempre di più. La Regione infatti non si ferma e rilancia il proprio impegno per la promozione della pratica motorio sportiva attraverso una doppia mossa: la pubblicazione di due nuovi bandi per la realizzazione di eventi sportivi, cui sono destinati 1 milione e 750 mila euro, e di progetti sportivi, cui vanno 600mila euro; e lo stanziamento di altri 10 milioni di euro per l’impiantistica sportiva, che vanno ad aggiungersi ai 20 milioni di cui era già dotato il bando rivolto ai Comuni e alle amministrazioni pubbliche per rinnovare l’impiantistica sportiva, attraverso il quale sarà possibile realizzare nuovi campi, piste di atletica, palestre, spazi all’aperto o ammodernare strutture già esistenti in tutta l’Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini.

I 2 milioni e 350 mila euro per i due nuovi bandi su eventi e progetti sportivi rappresentano un aumento di 600mila euro rispetto alle risorse 2017. Numerose le novità, a partire dal contrasto al doping, le azioni previste in tal senso faranno punteggio, passando per piani finanziari credibili (in caso di spese in eccesso a consuntivo, la cifra verrà decurtata dal contributo regionale) fino alla possibilità di organizzare eventi annuali, che vanno ad affiancarsi a quelli di durata biennale, già oggi finanziabili. Tutto in un contesto di maggiore semplificazione e semplicità nella presentazione delle domande. La pubblicazione degli avvisi in una versione aggiornata rispetto alla precedente arriva a completare un lavoro di confronto e condivisione con territori, Comuni e operatori portato avanti negli ultimi mesi dal Sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Andrea Rossi.

I 10 milioni in più per l’impiantistica sportiva arrivano dall’assestamento di bilancio,il cui esame e approvazione sono previsti inAssemblea legislativa entro fine luglio. Una decisione, quella di portare a 30 milioni i fondi disponibili, che la Giunta regionale ha preso di fronte al gran numero di progetti arrivati in Regione, con la volontà di finanziarne il maggior numero possibile. L’esame delle richieste è ormai in dirittura di arrivo e già nelle prossime settimane è prevista l’approvazione della graduatoria.

Due bandi e 2,350 milioni per la promozione sportiva

Per il bando relativo all’organizzazione di eventi sportivi, la Regione mette a disposizione 1,75 milioni di euro, di cui 1,25 per le manifestazioni di rilevanza sovraregionale e 500mila euro per quelle di carattere regionale. Sul secondo, per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della persona attraverso l’attività motoria e sportiva, la Regione stanzia 600 mila euro.

Le domande per entrambi i bandi devono essere presentate entro il 3 agosto 2018 e trasmesse esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata:

segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it.