Sport e Turismo, a Lama Mocogno (Mo) dall’8 al 10 marzo i campionati italiani di sci di fondo Under 14

Corsini: “Eventi sportivi occasione unica per valorizzare i territori e far conoscere al meglio l’Emilia-Romagna”

Il prossimo fine settimana Lama Mocogno diventerà la capitale italiana dello sci. La stazione turistica dell’Appenino modenese ospiterà infatti da venerdì 8 a domenica 10 marzo le gare dei Campionati italiani di sci di fondo Under 14 e una tappa della Coppa Italia Sportful, categoria senior.

Le due manifestazioni, che vedranno scendere in pista oltre 350 atleti - tra ragazzi e adulti - provenienti da tutta Italia, si svolgeranno presso il Centro fondo Lama Mocogno (località Piane di Mocogno), struttura all’avanguardia a livello nazionale che da oltre 15 anni ospita il ritiro estivo della Nazionale italiana di sci di fondo e accreditata di recente come Centro federale dalla Federazione italiana sport invernali (Fisi), il terzo in Italia dopo quelli di Isolaccia (So) e Forni Avolti (Ud).

Le competizioni sono organizzate dalla locale Associazione dilettantistica sportiva “Olimpic Lama”, che gestisce la struttura dedicata al fondo e non solo, in collaborazione con la Fisi, il Comitato regionale Appennino emiliano (Crae), affiliato alla Federazione italiana, e il Comune di Lama Mocogno.

Un week-end all’insegna dello sport e delle eccellenze del Frignano

Un week end all’insegna dello sport ai massimi livelli, dunque, ma anche l’occasione per andare alla scoperta delle bellezze naturalistiche e delle eccellenze enogastronomiche ed architettoniche del Frignano, nel cui territorio sorge Lama Mocogno, grazie alle escursioni organizzate per l’occasione.

Il programma degli eventi sportivi e delle altre iniziative che faranno da contorno alle sfide agonistiche è stato illustrato questa mattina in una conferenza stampa a Bologna dall’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini. Sono interventi i presidenti dell’Ads “Olimpic Lama”, Federico Barbieri, del Crae, Giulio Campani e il sindaco di Lama Mocogno, Fabio Canovi.

A pochi giorni dall’inizio delle gare a Lama Mocogno fervono i preparativi per accogliere nel migliore dei modi atleti e accompagnatori: sono almeno 350-400, che stanno facendo registrare il tutto esaurito nelle strutture alberghiere della località sciistica, oltre che dei vicini paesi di Palagano e Pavullo.

Il programma delle gare

Il week end agonistico alle Piane di Mocogno prenderà il via venerdì 8 marzo con le qualifiche “XCX” (ore 9,30), seguite dalle batterie. La competizione entrerà nel vivo sabato 9 marzo, con la prima giornata di gare dei Campionati italiani di sci di fondo Under 14, con una prova individuale in “tecnica classica” (ore 9,30), seguita dal prologo della Coppa Italia Sportful (ore 11,45).

La terza e ultima giornata di gare al Centro Fondo, domenica 10 marzo, si aprirà alle ore 9 con la staffetta mista in tecnica libera valida per i Campionati italiani Under 14. Alle 11,15 sarà il momento della gara ad inseguimento dei partecipanti alla Coppa Italia Sportful, con atleti sopra i 19 anni. Gran finale alle 12,30 per la cerimonia di premiazione, con l’incoronazione dei Campioni Italiani Under 14 2019 e dei vincitori assoluti della Coppa Italia Sportful.

La struttura vanta oltre 40 chilometri di piste per lo sci di fondo immerse nella natura incontaminata e dispone di un centro servizi moderno e funzionale di oltre 200 metri quadrati. Completano la struttura il garage del battipista e la centrale dell'innevamento artificiale, per garantire le migliori condizioni di pista.

Al Centro, attivo tutto l’anno, vengono organizzate a cadenza settimanale tantissimi eventi sportivi, camminate, escursioni e altre attività ludico-sportive.