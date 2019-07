Giovani in campo, a Fanano (Mo) il Memorial intitolato a Francesco “Chicco” Seghedoni: col derby Bologna-Modena

Dal 4 al 10 agosto il quadrangolare di calcio under 17. Inter-Sampdoria l'altra sfida. Bonaccini: “L'omaggio a un giornalista che ha raccontato l’Appennino modenese”

Inter, Sampdoria, Bologna. E per la prima volta, anche il Modena. Queste le squadre che si affronteranno dal 4 al 10 agosto a Fanano, sull’Appennino modenese, in occasione della quinta edizione del torneo di calcio giovanile Memorial Seghedoni, riservato alla categoria Allievi-Under 17.

Il consueto ritiro-competizione (prima edizione nel 2015) è nato per ricordare il giornalista Francesco “Chicco” Seghedoni, fananese, scomparso improvvisamente il 2 giugno del 2015 a 44 anni. La Gazzetta di Modena, con la quale per anni Seghedoni collaborò occupandosi del territorio del Frignano, anche quest’anno premierà con una targa il miglior giocatore della manifestazione, che è organizzata dal Comune di Fanano e vanta il patrocinio di Figc, Coni regionale, Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna, Lapam, di cui Seghedoni era dirigente, e Provincia di Modena.

Gli accoppiamenti del torneo, con le semifinali in programma il 7 agosto (ore 19 Sampdoria-Inter e ore 21 Bologna-Modena, con le finali venerdì 9 agosto) sono stati sorteggiati dal presidente Stefano Bonaccini durante la conferenza stampa di presentazione del torneo in Regione.

Fra le iniziative collaterali, giovedì 8 luglio (ore 20, piazza Corsini a Fanano) si terrà la consueta tavola rotonda sul tema “Calcio come scuola di vita” con aneddoti e storie del mondo del pallone. Saranno presenti Francesco Stanco, attaccante della Sambenedettese e gli ex giocatori professionisti Fausto Ferrari, Riccardo Nardini, Luca Puccini e Jonatan Binotto, ex calciatore del Bologna che del Memorial Seghedoni è direttore tecnico. A moderare, oltre al giornalista Simone Monari, che è fra gli organizzatori, anche Leo Turrini, giornalista e scrittore.