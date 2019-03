Silicon Valley, due nuovi bandi per startup e Pmi: "Emilia-Romagna unica Regione con un presidio in California"

Andare in Silicon Valley per realizzare una vera e propria esperienza sul campo, là dove si concentra il maggior numero di opportunità e conoscenze nei settori più avanzati e innovativi. Poi ritornare in Emilia-Romagna per far crescere e rafforzare la propria impresa. Proprio per questo, dopo le esperienze positive degli anni scorsi nell’area californiana, la Regione mette a disposizione fondi per 150 mila euro complessivi per erogare i servizi gratuiti alle imprese ammesse ai programmi e, in collaborazione con Aster, lancia due nuovi bandi per supportare le imprese nelle attività di internazionalizzazione e ricerca di investitori e partner. Già nei prossimi mesi, una delle misure punta a realizzare un incontro con un pool di investitori statunitensi che saranno in missione a Bologna il prossimo giugno.

I bandi 2019 in dettaglio

Il primo bando (Business match program), dedicato a 8 piccole e medie imprese (Pmi) tecnologiche emiliano-romagnole, offre la possibilità di partecipare a un percorso di business match in Silicon Valley dal 18 al 22 novembre 2019. Le domande per partecipare debbono essere presentate entro il 9 maggio 2019. L’obiettivo è far incontrare le imprese con potenziali partner o buyers in Silicon Valley. Il programma, che si avvale del supporto di un partner americano, prevede diverse fasi operative: dalla formazione specifica fino a momenti dedicati alle strategie di mercato, dalla partecipazione a eventi con investitori fino a incontri con possibili partner. Al termine del programma e per i mesi successivi, le imprese beneficiarie verranno supportate nelle attività della missione. Il bando è aperto a imprese dei settori: Automotive technologies, Building & construction, Data security, Data storage, Energy, Enterprise software, Fintech (financial technologies), Food, Nutritional sciences, AgTech (agricultural technologies), Industry 4.0 e Health & medicine.

Il secondo bando (Incoming program) è un percorso dedicato a un massimo di 30 piccole e medie imprese emiliano-romagnole con lo scopo di far loro incontrare un pool di 10 investitori provenienti dalla Silicon Valley, per presentare aziende e prodotti durante l’edizione 2019 di Research to Business in programma il 6 e 7 giugno a Bologna. Le domande per partecipare devono essere presentate entro il 15 aprile 2019.

L’incoming program avrà la durata di quattro giorni: due di attività preparatorie in vista dell’incontro e delle presentazioni con gli investitori americani. Al termine dell’Incoming program e per i mesi successivi, le imprese verranno supportate nelle proprie attività commerciali.

Le precedenti esperienze

Dal 2015 a oggi, la Regione, attraverso il presidio di Aster, ha accompagnato più di 70 imprese tecnologiche (Pmi e startup) in Silicon Valley tramite programmi regionali per l’introduzione all’ecosistema dell’area e l’apertura dei primi contatti, per l’organizzazione di incontri business to business con potenziali partner statunitensi e per offrire alle imprese interessate un ufficio e un punto di riferimento a San Francisco. Obiettivo generale di queste attività è sempre quello di dare alle imprese regionali (startup e Pmi) gli strumenti e i contatti per aprire un canale di mercato in Silicon Valley per riportarne in frutti in Emilia-Romagna.

Le attività che la Regione ha avviato in Silicon Valley, col supporto di Aster, sono consultabili al sito www.emiliaromagnainsiliconvalley.it .