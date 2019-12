Sì dell'Europa alla deroga per la pesca di vongole sotto soglia nel Mare Adriatico

Via libera anche per il 2020 alla pesca e commercializzazione. Caselli: "Un'ottima notizia che ci dà ragione e porta certezze per il lavoro dei pescatori"

Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla pesca di vongole del diametro di 22 millimetri nel mar Adriatico. Da oggi, e per tutto il 2020, anche i pescatori dell’Emilia-Romagna potranno continuare a raccogliere e commercializzare le vongole di mare sotto soglia.

“Questa è una gran bella notizia per i nostri pescatori e per l’Emilia-Romagna- afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli-. È una decisione che la Regione ha sempre sostenuto con forza. Già in occasione dell’incontro che ho avuto a Bruxelles circa un mese fa con l’europarlamentare spagnola della Commissione Pesca, Clara Aguilera Garcia, avevo avuto ampie rassicurazioni, ma con il sì dell’Europarlamento arrivato aggi sono stati finalmente fugati tutti i dubbi sulla legittimità della nostra richiesta. È un ottimo risultato ma sappiamo che non dobbiamo fermarci qui: da adesso c’è un anno di tempo, per i Governi, per trovare un accordo su una soluzione duratura che dia tranquillità e certezze al comparto”.

Il via libera della Commissione Pesca mette così fine ai dubbi riguardo la legittimità dell’estensione della deroga concessa all'Italia sostenuta anche da studi autorevoli che dimostrano che non ci sono ragioni scientifiche per limitare la pesca nell’Adriatico alle vongole al di sotto dei 25 millimetri fissati dall’Ue.