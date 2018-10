Settimana mondiale dell'allattamento materno, in Emilia-Romagna aumentano le donne che lo praticano

Un gesto naturale, che porta enormi benefici sia al bimbo che alla mamma, ma non per questo risulta necessariamente facile e immediato per tutte le donne. È l’allattamento materno: pratica che in Emilia-Romagna è in aumento, con un 57% a tre mesi dal parto rilevato nel 2017 (+2% rispetto all’anno precedente) e un 43% a cinque mesi (+7%).

Sabato 6 ottobre, è il giorno del flash mob promosso da Regione, Aziende sanitarie, enti locali e associazioni all’interno della Settimana mondiale dell’allattamento (Sam, 1-7 ottobre), ma ci saranno anche altre occasioni di incontro, formazione, lettura e gioco, sia nei giorni precedenti che nei successivi. Mamme che allattano, papà, referenti dei gruppi di sostegno, professionisti dei consultori delle Aziende Usl, dei centri vaccinali e dei servizi ospedalieri, assieme ai Centri per le famiglie e ai Comuni, parteciperanno per ricordare quanto l’allattamento sia importante, per dare informazioni e rispondere a dubbi e domande.

“Allattamento, base per la vita”

È lo slogan scelto per la Settimana mondiale dell’allattamento materno 2018. L’allattamento contribuisce infatti a prevenire ogni forma di malnutrizione, con effetti positivi – e duraturi nel tempo – su bimbi e mamme. Già i primi momenti sono fondamentali per un buon inizio, per questo è importante rispettare alcune “condizioni”: tenere accanto a sé, “pelle a pelle”, il proprio bambino, anche quando nasce in seguito a un cesareo; favorire il rooming in, che consiste nel lasciare il neonato in camera con la mamma il più possibile fin dalle prime ore dopo il parto, anziché al nido del reparto maternità con gli altri piccoli. È utile, inoltre, proprio nei giorni di avvio dell’allattamento, privilegiare nella madre la posizione semi-reclinata, sia perché più comoda, sia perché favorisce le naturali “competenze” del neonato e lo porta ad attaccarsi senza provocare dolore o problemi al seno materno.

Dove, come e quando: online tutte le iniziative in programma per la Settimana in Emilia-Romagna

“Indossa una maglietta bianca e vieni anche tu ad allattare”: è questo l’invito per partecipare ai flash mob di sabato 6 ottobre, previsti in più di venti piazze della regione, da Piacenza a Rimini. L’elenco completo, con orari e indirizzi, dei flashmob e di tutte le iniziative (letture in biblioteca, presentazioni di libri, incontri in palestre e spazi ad hoc, mostre) previste sul territorio nel corso della SAM è consultabile sul portale regionale ER Salute.