Investire in Emilia-Romagna, da 7 imprese progetti per oltre 42 milioni di euro

Da Ministero dello Sviluppo economico e Regione agevolazioni per quasi 15 milioni. Bonaccini: "Con chi sceglie i nostri territori per sviluppo e buona occupazione"

Le imprese dell’Emilia-Romagna continuano a investire in progetti di ricerca e sviluppo per rafforzare innovazione e competitività sui mercati. Il Ministero dello Sviluppo economico ha siglato ieri i decreti autorizzativi per 11 “Accordi per l'innovazione”, di cui 7 riguardano imprese che operano nel territorio regionale e che attraverso una sorta di patto con dicastero e Regione sono pronte a fare investimenti negli stabilimenti emiliano-romagnoli per realizzare prodotti e processi produttivi all’avanguardia.

La ricaduta sul territorio emiliano-romagnolo è di oltre 42,2 milioni di euro di investimenti aziendali, progetti che godranno di un sostegno pubblico pari a 14,7 milioni, di cui oltre 1,2 della Regione mentre ilMise agisce attraverso il Fondo crescita sostenibile.

Tra gli investimenti (due ciascuno nei settori “Industria 4.0” e “materiali avanzati” e gli altri nel food, nel biomedicale e nel ceramico sostenibile) approvati ieri quelli delle imprese Lar Spa - Advanced Polymer Materials Srl, che realizzerà investimenti nei siti di Campogalliano (Mo) e Ferrara; Gitoma Srl, da realizzare a Bagnocavallo (Ra); Ceramica Artistica Due Spa, da realizzare a Prignano sulla Secchia (Mo); Haemotronic Spa a Mirandola (Mo); Ima Spa a Ozzano nel bolognese; Vimi Fasteners Spa a Novellara (Re); Bonfiglioli Riduttori Spa, da realizzare nei siti di Calderara di Reno (Bo), Forlì e Casalecchio di Reno (Bo).

Questi 7 progetti si vanno a sommare ad altre 23 iniziative già siglate o in corso di approvazione (decreto del Mise del 24 maggio 2017): gli investimenti complessivi dei 30 progetti produrranno investimenti in Emilia-Romagna per quasi 223,5 milioni (52,3 milioni i contributi pubblici di cui circa 6,8 della Regione).

Gli accordi di innovazione sono finanziati con il Fondo crescita sostenibile, cioè il nuovo strumento creato con il Decreto crescita del 2012 in sostituzione del vecchio Fit (Fondo innovazione tecnologica), per finanziare progetti di ricerca e sviluppo collegati a investimenti innovativi delle imprese, sulla base della condivisione e la collaborazione tra Ministero e Regioni, che siglano insieme all’impresa proponente un accordo con impegni reciproci di realizzazione e finanziamento.