Scuole sempre più belle e sicure: altri 110 milioni per 300 interventi di riqualificazione, adeguamento sismico e costruzione di nuovi edifici Bonaccini: "Un ulteriore investimento straordinario" Quasi 110 milioni di euro per circa 300 nuovi interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento sismico delle scuole dell'Emilia-Romagna, oltre alla realizzazione di interventi straordinari di ampliamento, miglioramento e la costruzione di nuovi edifici scolastici, fino ai lavori su solai e controsoffitti laddove necessario. La Giunta regionale ha infatti deciso la ripartizione fra le Province a la Città metropolitana di Bologna di 94,2 milioni destinati all'Emilia-Romagna dal ministero dell'Istruzione nell'ambito di un finanziamento complessivo di oltre 1 miliardo di euro per l'edilizia scolastica. In particolare, le linee di finanziamento sono due: 86,2 milioni per gli interventi di adeguamento, miglioramento sismico, ampliamento e nuove costruzioni di edifici scolastici; 8 milioni per gli interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti. Alle risorse messe a disposizione dal ministero si potrà aggiungere l'eventuale cofinanziamento degli enti proprietari delle scuole, cioè Comuni e Province. In totale, sono 233 gli interventi già previsti nei territori.

Ad annunciarlo è stato oggi, nel consueto incontro di fine anno con i giornalisti, lo stesso presidente della Regione, Stefano Bonaccini. A queste risorse vanno aggiunti 15,4 milioni derivanti dal nuovo mutuo Bei (Banca europea degli investimenti), per altri 62 interventi, perfezionato in questi giorni.

Questa la suddivisione delle risorse e degli interventi per Provincia: Città Metropolitana di Bologna: 21 milioni 195.700 euro per 49 interventi Provincia Ferrara: 5 milioni 501.755 euro per 28 interventi Provincia Forlì-Cesena: 17 milioni 496.993 euro per 32 interventi Provincia Modena: 13 milioni 617.524 euro per 44 interventi Provincia Parma: 6 milioni 489.861 euro per 32 interventi Provincia Piacenza: 13 milioni 229.275 euro per 22 interventi Provincia Ravenna: 7 milioni 7.480 euro per 32 interventi Provincia Reggio Emilia: 17 milioni 999.785 euro per 37 interventi Provincia Rimini: 7 milioni 74.941 euro per 19 interventi

