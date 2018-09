Scuola. Taglio del nastro per la media "Bagnoli" di San Pietro in Casale, più moderna e sicura

Un ampio intervento di restyling, reso possibile da un investimento di oltre 500mila euro e il cofinanziamento della Regione, che ha interessato anche gli ambienti che prima facevano parte dell’ex sede distaccata dell’istituto Keynes. Così, la scuola secondaria di primo grado “Bagnoli” di San Pietro in Casale ha iniziato l’anno 2018/2019 con locali più grandi, più sicuri e conformi al risparmio energetico.

Oggi, alle 17.30, il taglio del nastro ufficiale con l’assessore regionale alla Scuola, Patrizio Bianchi; prima, alle 17, ci sarà l’intitolazione del parco della scuola a Iqbal Masih, il 12enne operaio, sindacalista e attivista pakistano che ha dedicato la sua breve vita alla lotta contro il lavoro minorile e a favore dell'istruzione dei bambini.

La scuola “Bagnoli”

L'intervento, iniziato nel 2017 e ultimato nell’estate del 2018, oltre a consentire all'Istituto Comprensivo di fruire di nuove aule e di laboratori presenti nell'ala del Keynes, ha portato alla riqualificazione di gran parte degli impianti tecnologici del plesso, la realizzazione di una nuova scala esterna sul lato sud e l’esecuzione di lavori per la sicurezza anti-sismica, che vanno a completare quelli già realizzati nel 2012 dopo il terremoto. Il collegamento fra Bagnoli ed ex Keynes ha permesso di ampliare l’area mensa; si è intervenuti anche sull'intera copertura dell'edificio, andando a realizzare un “pacchetto” di isolamento termico. Attualmente l’edificio ospita 15 classi, per un totale di circa 400 alunni; in orario pomeridiano c’è anche l’extra-scuola, per un centinaio di ragazzi.

San Lazzaro: una primaria intitolata a Mariele Ventre

In mattinata, l’assessore ha partecipato a San Lazzaro (Bo) all’intitolazione della scuola primaria di via Fornace a Mariele Ventre, fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna. Alla cerimonia erano presenti il sindaco, Isabella Conti, l’assessore comunale alla Scuola, Benedetta Simon, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 1, Daniela Turci, e la Fondazione Mariele Ventre.

Sempre nel pomeriggio di oggi, Patrizio Bianchi incontrerà al Mast di Bologna gli studenti del Collegio universitario dei Cavalieri del lavoro “Lamaro Pozzani” di Roma, a cui terrà un incontro sul sistema industriale dell’Emilia-Romagna nel contesto europeo.