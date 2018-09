Scuola, inaugurata a Poggio Torriana (Rn) la nuova primaria "M. Moretti", ricostruita grazie a 1,2 milioni dalla Regione

Sarà un anno scolastico più bello per i bambini di Poggio Torriana, in provincia di Rimini. Questa mattina è stata infatti inaugurata la nuova scuola primaria “Marino Moretti”, dopo la conclusionedei lavori del primo stralcio realizzati grazie allo stanziamento della Regione Emilia-Romagna di 1 milione e 214 mila euro, risorse interamente del bilancio regionale, al quale si sono aggiunti 70mila euro stanziati dall’amministrazione comunale.

Presente alla cerimonia il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, assieme al sindaco di Poggio Torriana, Daniele Amati, all’assessora regionale al Bilancio, Emma Petitti, all’assessora alla Scuola della Provincia di Rimini e sindaco di Santarcangelo, Alice Parma, e all’assessora comunale alla scuola, Cinzia Casadei.

Le caratteristiche del progetto

La scuola è stata completamente ricostruita poiché quella esistente non rispondeva più alle esigenze gestionali e didattiche, e la capienza permetteva di ospitare al massimo 95 ragazzi. Pochi, considerando anche la fusione, avvenuta nel 2013, tra i Comuni di Poggio Berni e Torriana.

L’edificio è di 783 metri quadrati, interamente in legno, ed è suddiviso in 5 aule didattiche, di oltre 45 metri quadrati ciascuna con la possibilità di ospitare fino a 25 alunni per aula. Vi è anche un’aula mensa di oltre 122 metri quadri, un’aula di scienze e informatica di oltre 50 metri quadri e un’aula di musica/multimediale di 80 metri quadri con ambiente acusticamente idoneo, tutte complete del loro arredo specifico. Inoltre, il cortile esterno accoglie un’area verde didattica.

L’ufficio tecnico del Comune di Poggio Torriana ha già avviato le procedure per la gara del 2^ stralcio funzionale che sorgerà a fianco dell’attuale edificio e che prevede ulteriori 390 metri quadrati che saranno messi a disposizione per altre attività scolastiche per accogliere eventuali temporanee punte di iscrizioni che ciclicamente si verificano.

La Regione è già impegnata su una nuova programmazione per garantire continuità di investimenti sul patrimonio scolastico. Al Piano regionale pluriennale del 2015, si sono aggiunti altri 110 milioni di euro stanziati dal ministero dell’Istruzione e destinati a 300 nuovi interventi di riqualificazione di edifici scolastici in Emilia-Romagna, fino ai lavori su solai e controsoffitti dove necessario. Oltre a 15,4 milioni derivanti da un nuovo mutuo Bei per altri 62 interventi.