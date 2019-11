Sanità, spazi più ampi e confortevoli al Punto di Primo Intervento dell’Ospedale di Borgotaro (Pr)

Una servizio dedicato all’emergenza-urgenza completamente rinnovato e altamente funzionale. Taglio del nastro, oggi, per il Punto di Primo Intervento dell’Ospedale Santa Maria di Borgotaro (Pr), dopo i lavori di ampliamento e riqualificazione. Lavori interamente finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, per 492 mila euro, e inaugurati stamani. Presenti Elena Saccenti, Direttore generale dell’Ausl di Parma, Davide Riccoboni, presidente Comitato Distretto Valli Taro e Ceno, Diego Rossi, sindaco di Borgotaro, e Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna.

Spazi più ampi e confortevoli, dunque, un nuovo accesso riservato ai pedoni e un’innovativa camera calda. Questi gli interventi realizzati, con ricadute positive sull’organizzazione delle attività sanitarie e sul miglioramento della performance ospedaliera nel suo complesso. In particolare, la corretta suddivisione dei pazienti in spazi adeguati e diversificati in base alla tipologia assistenziale in termini di gravità (codice colore) e di fase del percorso (pre e post-triage, osservazione temporanea) consente di offrire più comfort e privacy all’utenza, oltre a una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane. La ridistribuzione degli ambulatori per le più comuni prestazioni specialistiche garantisce l’espletamento di percorsi totalmente all’interno del servizio, senza creare disagi ai pazienti legati a spostamenti in aree diverse dell’ospedale, e la riduzione del tempo di attesa.

Gli interventi, nel dettaglio

Sono stati creati 2 ingressi separati e non adiacenti: uno per le barelle attraverso la camera calda, uno per i pedoni, oltre a un percorso di servizio che collega gli ambulatori tra di loro e velocizza gli spostamenti degli operatori. È stata realizzata anche una sala di attesa dedicata agli utenti e creata una zona di attesa per barelle, oltre a un deposito; e una nuova camera calda, con forma a settore di anello circolare, in grado di facilitare la manovra delle ambulanze.

L’area complessiva oggetto dell’intervento è di 528 metri quadrati, di cui 126 costituiscono, di fatto, una nuova costruzione, mentre la restante superficie è stata ristrutturata. L’intervento è iniziato nel dicembre 2018; tutti i lavori sono stati eseguiti senza mai interrompere l’attività fino al termine del cantiere, a fine estate, e agli ultimi collaudi di inizio novembre.

