Sanità, ok in Conferenza Regioni: 24 milioni per l'Emilia-Romagna. Altre 201 borse di studio per la specializzazione di giovani medici

Ripartiti 300 milioni, già previsti per il 2018. Bonaccini-Venturi: "Risorse importanti, ma sulla manovra 2019 ancora non ci siamo"

Via libera dalla Conferenza delle Regioni alla ripartizione, per il 2018, di oltre 300 milioni di euro per la sanità: quasi 24 milioni (23.700.000), circa l’8% dell’ammontare complessivo, vanno all’Emilia-Romagna.

Fondi che riguardano diversi ambiti, tra i quali la sanità penitenziaria e il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ma destinati anche a finanziarie borse di studio aggiuntive per la specializzazione dei medici di medicina generale: per l’Emilia-Romagna, nel triennio 2018/2021, saranno 201 in più.

In Emilia-Romagna, infatti, quest’anno sono raddoppiati i contratti di formazione per i medici specializzandi finanziati interamente con risorse regionali: sono passati dai 52 del 2017 ai 100 del 2018, il numero più alto in Italia.

La ripartizione delle risorse



Questa la ripartizione delle risorse assegnate all’Emilia-Romagna, e stabilita a livello nazionale in sede di Conferenza delle Regioni e Conferenza Unificata:

Fondo sanità penitenziaria: 10 milioni 445mila euro

Fondo di superamento degli Ospedali giudiziari: 4 milioni 64mila

Fondo per l’esclusività di rapporto del personale dirigente: 2 milioni 863mila

Fondo sanitario assistenza stranieri non in regola: 2 milioni 854mila

Fondo aggiuntivo borse di studio medicina generale: 3 milioni 338mila per il triennio 2018/2021

Fondo risorse aggiornamento tariffe assistenza termale: 148 mila 500 euro.