Salute, “Cittadino attivo e competente”: consegnati i 40 attestati della prima edizione del corso

Più competenti, più autorevoli, e in grado di esprimere in modo preciso i bisogni e le aspettative della comunità in un settore di vitale importante qual è la sanità. Sono i quaranta cittadini emiliano-romagnoli che oggi a Bologna, nella sede della Regione, hanno ricevuto gli attestati di formazione per aver partecipato alla prima edizione del corso “Cittadino attivo e competente”, coordinato dalla Federazione diabete Emilia-Romagna (FeDER) in collaborazione con la Regione.

Si tratta della prima esperienza nel suo genere, a livello nazionale, voluta e fatta da associazioni di pazienti e un’istituzione pubblica, con un obiettivo preciso: formare dei cittadini affinché svolgano un ruolo attivo nelle attività di presa in carico delle malattie croniche, nel caso specifico il diabete, collaborando nelle Case della salute con le équipe multidisciplinari (infermieri, medici di base, pediatri, assistenti sociali) a sostegno dei pazienti e dei rispettivi familiari.

Gli attestati sono stati consegnati direttamente ai cittadini oggi. Dopo l’avvio positivo di questa esperienza, saranno organizzate nuove edizioni con focus specifici su altre patologie croniche, sempre con il supporto di FeDER e delle altre associazioni di pazienti.

“Cittadino attivo e competente”, la prima edizione

L’intero percorso formativo si è articolato in una serie di lezioni, per una durata complessiva di 70 ore durante il 2018. Vi hanno preso parte quaranta rappresentanti di tutte le associazioni dei pazienti diabetici presenti sul territorio dell’Emilia-Romagna; come docenti, hanno partecipato esperti e professionisti del Servizio sanitario regionale.

Obiettivo del corso, fornire un contributo nel sostenere le associazioni di pazienti sulla loro capacità di raccogliere la sfida della partecipazione attiva e di una interlocuzione efficace con tutti gli attori del “sistema salute”, in linea con quanto descritto e previsto dal Piano Sociale e Sanitario 2017/2019, dal Piano nazionale della Malattia Diabetica e dal Piano nazionale della cronicità.

La metodologia interattiva ha previsto sessioni plenarie sulle tematiche generali, favorendo il confronto e l’approfondimento. La conoscenza di percorsi e progetti regionali ha aperto nuove opportunità di intervento per la lotta all’esclusione e alla fragilità, per la co-costruzione di progetti di vita prima che di cura, soprattutto nell’ambito delle Case della salute, punto di riferimento rivolto ai cittadini per l’accesso alle cure primarie.

Ora, i “cittadini competenti” sono in grado, nei rispettivi ambiti locali, di fornire un supporto a persone affette da diabete e ai loro familiari, ma anche ai professionisti delle Case della salute nella presa in carico dei pazienti che fanno fatica a seguire le terapie e pazienti fragili. Possono fornire un sostegno nel complesso percorso di cambiamento degli stili di vita, nel diffondere la cultura dell’autocontrollo della malattia diabetica, nell’informazione nelle scuole per l’accoglienza di minori con diabete dal nido fino agli istituti di secondo grado.