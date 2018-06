Sabato 23 giugno torna la Notte celeste negli stabilimenti termali dell'Emilia-Romagna

Sabato 23 giugno settimo compleanno per la Notte celeste delle terme, la festa del benessere che anche quest'anno propone un ricco cartellone di eventi in 17 stabilimenti termali, dall’Appennino alla Riviera, con il tema ispirato da Shakespeare: “Sogno di una notte di… inizio estate”.

Tra le tante proposte della manifestazione, più di 70mila le persone coinvolte lo scorso anno, c’è solo l’imbarazzo della scelta: dai percorsi termali alle feste in piazza, da spettacoli acrobatici di danza a cene “celesti”, fino a tour in e-bike e percorsi di nordic walking, passando per “QI Gong” in riva al mare e per i mercatini. Tante anche le iniziative dedicate ai bambini di animazione e musicali. A mezzanotte, come vuole il rituale della manifestazione, centinaia di palloncini luminosi bianchi e celesti, verranno lanciati in cielo unendo idealmente tutte le località termali.

Grazie ai social network si potrà rimanere sempre connessi durante la festa e raccontarla in prima persona: l’hashtag è #notteceleste. Inoltre l'iniziativa fino al 22 giugno sarà seguita in diretta da diverse località dalla trasmissione radiofonica Caterpillar Am di Rai Radio 2 (dalle 6 alle 7,30). Il 23 sono previsti due collegamenti, in onda dalle 6 alle 7,30, durante la trasmissione Ovunque6.

Per godersi al meglio l’evento, gli operatori turistici hanno preparato speciali pacchetti soggiorno per un weekend tra relax e benessere. Coinvolti i centri termali del territorio parmense (Terme di Salsomaggiore, il Centro termale “Il Baistrocchi”, Terme di Monticelli), del modenese (Terme della Salvarola), nell’area bolognese (Terme di Castel San Pietro, Terme di Porretta, Terme dell’agriturismo), nel ferrarese (Thermae Oasis), nel territorio ravennate (Terme di Cervia, Terme di Riolo), in quello forlivese (a Bagno di Romagna Ròseo Euroterme Wellness Resort, Hotel delle terme di Santa Agnese, Grand Hotel terme Roseo, Terme di Castrocaro, Grand Hotel terme della Fratta-Bertinoro) e nel riminese (Riminiterme, Riccione terme).

Infine, per la stagione 2018-19, i 24 centri termali della regione presentano novità, trattamenti, speciali pacchetti soggiorno, informazioni sulle località nella Nuova guida realizzata dal Coter, Consorzio del circuito termale dell’Emilia-Romagna. Disponibile anche in formato elettronico, è in distribuzione in tutti gli uffici Iat delle località termali e viene inviata a coloro che ne fanno richiesta al numero verde 800.88.88.50 o mail info@termemiliaromagna.it.