Rotta dell'Idice, dalla Regione 5 milioni di euro per ripristinare la linea ferroviaria interrotta tra Mezzolara e Budrio (Bo)

Proseguono a ritmo serrato i lavori di rispristino della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (Fe), interrotta dal 17 novembre scorso per un tratto di circa 4,5 chilometri tra Budrio e Mezzolara, nel bolognese, per le conseguenze dell’esondazione del torrente Idice. Squadre di tecnici di Fer (Ferrovie Emilia-Romagna) sono impegnati da un paio di giorni per ricostruire la massicciata danneggiata dall’acqua e ripristinare le linee elettriche e consentire così la ripresa della normale circolazione dei treni, prevista in tempi rapidi per i primi giorni del nuovo anno.

Per verificare la situazione oggi ha effettuato un sopralluogo sul posto il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Raffaele Donini, che ha così potuto rendersi conto personalmente dell’andamento dei lavori. “In pochi giorni- sottolinea Donini- siamo riusciti a trovare le risorse necessarie per effettuare con la massima urgenza l’intervento, gestito da Fer. Si tratta di una somma di 5 milioni di euro dal bilancio della Regione per gli investimenti per la manutenzione straordinaria, di cui 1,5 milioni per il ripristino in tempi rapidi della massicciata e della linea elettrica e i restanti 3,5 milioni per il completo risanamento della linea ferroviaria”.

“Con questo intervento gestito da Fer- ha proseguito Donini- prendiamo l’impegno di completare la prima parte dei lavori e quindi far ripartire la circolazione ferroviaria tra Budrio e Mezzolara, entro i primi giorni del nuovo anno, subito dopo le vacanze di Natale. Un impegno finanziario importante per la Regione, ma necessario per garantire un servizio fondamentale per studenti e lavoratori”.

In attesa della conclusione dei lavori di ripristino della linea ferroviaria interrotta, è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi in entrambi i sensi di circolazione nel tratto Portomaggiore-Mezzolara, mentre tra Budrio e Bologna i treni funzionano regolarmente.