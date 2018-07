Rinasce a Novi il Polo servizi per anziani "Roberto Rossi". Quando la ricostruzione incontra la solidarietà

Rinasce, a Novi di Modena, il Polo di servizi per anziani ‘Roberto Rossi’. Al posto della precedente casa di riposo, abbattuta a causa delle gravi lesioni subite durante il terremoto del 2012, sorgono un Care Residence composto da 14 piccoli appartamenti per anziani autosufficienti, anche in coppia, che non possono vivere nel proprio nucleo familiare o domicilio, e un Centro diurno aperto anche a disabili non gravi.

Taglio del nastro questa mattina con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il sindaco di Novi, Enrico Diacci, il Vescovo di Carpi, Francesco Cavina, l’amministratore unico dell’Asp Terre d’Argine, Cristiano Terenziani, e la direttrice Alessandra Cavazzoni. All’inaugurazione erano presenti anche Stefania Ascari, direttrice Distretto di Carpi dell’Ausl di Modena, e l’assessore ai Servizi sociali e sanitari delle Terre d’Argine, Alberto Belelli.

Il complesso, che sorge in un’area di proprietà dell’Asp (Azienda pubblica di servizi alla persona) Terre d’Argine, ha richiesto un investimento di oltre 3,5 milioni di euro: 1 milione 632mila stanziati attraverso il Piano di ricostruzione delle Opere pubbliche post terremoto della Regione Emilia-Romagna (1.631.916 euro) e 1 milione 250mila raccolti dalle donazioni degli SMS solidali; la parte rimanente delle risorse proviene da fondi assicurativi e dell’Asp