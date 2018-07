Ricostruzione, sopralluogo Banca europea degli investimenti: bene gli interventi finanziati

Soddisfazione per l’esito dei finanziamenti erogati e per la qualità del lavoro svolto nella ricostruzione dopo il terremoto del 20 e 29 maggio 2012.

È questo quanto espresso dai rappresentanti della Banca europea degli investimenti, Bei, Andrea Kirschen e Lourdes Abando Llorens, che hanno svolto una dettagliata visita nei territori del bolognese e del ferrarese colpiti dal sisma. La Bei ha cofinanziato con 1,6 miliardi di euro il plafond di oltre 6 miliardi di euro stanziato dal Governo, attraverso Cassa depositi e prestiti, per la ricostruzione privata, ovvero di abitazioni e di imprese.

Non è la prima volta che la Bei visita il territorio per verificare da vicino lo stato di attuazione della ricostruzione. Mentre le precedenti visite si sono concentrate nei territori del modenese, quest’ultima si è svolta tra le province di Ferrara e Bologna, a Cento (Fe) e Pieve di Cento (Bo). La visita è stata preceduta da un incontro, presso la sala consiliare del comune bolognese, dove la struttura Commissariale e quelle comunali hanno illustrato non solo lo stato di avanzamento della ricostruzione, le modalità di monitoraggio degli interventi, l’impatto sul sistema economico e i diversi modelli organizzativi messi in campo dagli enti locali, ma anche la natura e le qualità del territorio colpito dal punto di vista socioeconomico, del sistema universitario e delle imprese, del sistema pubblico amministrativo, del sistema storico e culturale.

La delegazione della Bei ha visitato il centro storico di Pieve di Cento dove sono stati realizzati, o sono in corso di realizzazione, interventi residenziali e produttivi. Nel pomeriggio la delegazione si è spostata nel territorio di Cento per visitare tre aziende che hanno usufruito dei contributi per la ricostruzione e riavviato la propria attività.