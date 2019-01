Ricostruzione, ritorna nella sede storica l’Istituto d’arte “Venturi” di Modena: interventi per 2,3 milioni di euro

Per gli studenti dell'Istituto d'arte "Venturi" di Modena la campanella torna a suonare nella sede storica di via dei Servi, nel cuore del centro storico cittadino. Oggi, dopo la pausa natalizia e di fine anno, l’edificio scolastico ristrutturato riapre le porte a studenti e insegnati che dopo il terremoto del 2012 si sono dovuti dividere tra le sedi provvisorie di via Rainusso e via Sgarzeria.

Questa mattina l'ingresso degli studenti è stato salutato con una cerimonia del taglio del nastro, alla quale hanno partecipato il presidente della Regione e commissario alla Ricostruzione, Stefano Bonaccini, il presidente della Provincia, Gian Domenico Tomei, il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, l’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi, il dirigente dell'istituto, Alberto De Mizio e la dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, Silvia Menabue.

I lavori di miglioramento sismico, ripristino e messa in sicurezza post sisma dell'edificio seicentesco, inagibile dopo il sisma del 2012, hanno avuto un costo complessivo di oltre 2,3 milioni di euro di cui quasi 1,5 milioni stanziati dalla Regione e 825 mila euro dalla Provincia di Modena.

L’intervento

Autorizzati dalla Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici, i lavori effettuati nella sede dell'istituto Venturi di via dei Servi a Modena migliorano le prestazioni sismiche dell'edificio grazie a rinforzi strutturali e all'installazione nelle murature di quasi 500 catene antiribaltamento.

Tutte le lesioni sono state riparate, comprese quelle dello scalone monumentale, autentico gioiello architettonico, che è stato rinforzato nel rispetto delle caratteristiche originarie; eseguiti anche diversi interventi di adeguamento degli impianti termici, idrici, elettrici e meccanici.

Ogni locale è ora cablato con collegamento internet in fibra ottica e nei laboratori sono state installate linee elettriche potenziate; inoltre, grazie alle migliorie offerte dall'impresa costruttrice Consorzio integra, con la ditta Batea di Concordia come impresa esecutrice, sono stati realizzati un nuovo impianto sonoro per le emergenze, l'impianto antincendio e quello centralizzato delle luci di emergenza, la ristrutturazione delle coperture e le tinteggiature; eseguite anche le manutenzioni delle persiane, del locale ex bar e installate nuove reti antipiccione.

La storia

L’edificio dell'istituto Venturi di via dei Servi è un ex collegio dei Gesuiti realizzato a partire dagli inizi del Seicento. Dal 1859, dopo diverse vicissitudini e dopo la caduta del Ducato Estense, i Gesuiti furono costretti a lasciare definitivamente Modena; da allora i locali del collegio vengono utilizzati soprattutto per scuole pubbliche: elementari, medie e per il liceo classico Muratori dal 1860 al 1975.

Il collegio fu ristrutturato nel 1996 dal Comune di Modena (i lavori consentirono, tra l'altro, l'utilizzo ad uso pubblico del cortile dei Melograni e del chiostro centrale) quando venne assegnato alla Provincia per la gestione delle scuole superiori. Attualmente gli studenti del Venturi sono oltre 1.500 per 61 classi, quando nel 2009-2010 erano poco più di mille.