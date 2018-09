Ricostruzione. Riapre al culto la chiesa di San Sebastiano a Renazzo, nel ferrarese. Bonaccini: “Punto di riferimento per la comunità”

Dalla Regione 1,5 milioni di euro per importanti lavori di consolidamento e restauro

Riapre le sue porte ai fedeli e all'intera comunità locale la chiesa parrocchiale di San Sebastiano, a Renazzo, frazione del Comune di Cento, nel ferrarese. Gravemente lesionata dal sisma del maggio 2012, viene restituita definitivamente al culto dopo importanti lavori di consolidamento e restauro. Un momento atteso e importante, sancito dalla celebrazione, nel pomeriggio di oggi, di una solenne messa di ringraziamento presieduta dall'Arcivescovo Matteo Zuppi.

L'investimento complessivo per il ripristino di un edificio di grande interesse storico – qui vi lavorò il Guercino per importanti dipinti – è stato di 1,8 milioni di euro: 1,5 milioni dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Piano delle opere pubbliche e dei beni culturali messo a punto dalla struttura del Commissario alla ricostruzione, il presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini, a cui si è aggiunto il co-finanziamento di 300mila euro dell'Arcidiocesi di Bologna.

La chiesa di San Sebastiano, ‘studio’ del Guercino

Le prime tracce della chiesa di Renazzo risalgono al XV secolo. Successivamente ricostruita tra il 1745 e 1754, fu teatro del lavoro del giovane Guercino, maestro del Barocco, che vi dipinse “La Madonna col Bambino in trono e i Santi Francesco, Antonio Abate e Bovo”, “La Madonna col Bambino in gloria e i Santi Pancrazio e Monaca” e “Il miracolo di San Carlo Borromeo”.

Con il sisma del 2012 la chiesa aveva subito lesioni lungo le linee di ammorsamento tra la facciata e le pareti laterali, danneggiamento di alcuni tiranti in copertura, uno dei quali spezzato (soffitto a volte in mattoni), e altri danni non strutturali.

Ricostruzione, dalla Regione quasi 248 milioni per chiese e luoghi di culto

Nei mesi scorsi la Giunta regionale ha assegnato ulteriori risorse alle Diocesi dell'Emilia-Romagna per opere di ricostruzione relative a chiese e luoghi di culto, portando lo stanziamento complessivo a quasi 248 milioni, fondi ai quali si aggiungono quelli propri degli enti.

Nei mesi successivi al terremoto, erano stati subito riaperti al culto 54 edifici, con interventi di messa in sicurezza per una spesa di 15 milioni. Inoltre, ne erano stati realizzati 15 provvisori attraverso lo stanziamento di 6,3 milioni.