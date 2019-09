Ricostruzione post sisma. Taglio del nastro per l’asilo nido “Le Farfalle” di San Prospero (Mo), più sicuro e rinnovato

Dopo circa un anno dall’inizio dei lavori di ristrutturazione, oggi è stato inaugurato l’asilo nido ‘Le Farfalle’ a San Prospero, nel modenese.

I lavori si erano resi necessari per consolidare la struttura dell’edificio con un intervento su tutti i muri portanti, completato da opere di finitura su pavimenti, intonaci, tinteggiature e impiantistica. Inoltre, è stata impermeabilizzata la copertura e sostituiti gli infissi. Il costo complessivo è stato di 217 mila euro, in parte finanziato dal Commissario alla ricostruzione con 188.800 euro, in parte con fondi del Comune per 28.234 euro.

Alla cerimonia di inaugurazione, che si è svolta in mattinata, erano presenti il sindaco Sauro Borghi e l’assessore regionale alla ricostruzione Palma Costi.

“Vorrei ringraziare quanti hanno portato a termine questo intervento– ha detto l’assessore regionale Costi-, dai lavoratori fino ai tecnici dell’Amministrazione comunale, senza il cui impegno questo risultato non sarebbe stato possibile. Oggi restituiamo alla comunità di San Prospero una struttura importante nella quotidianità delle famiglie, che abbiamo reso più sicura per i bambini che la frequentano. L’impegno per le scuole è sempre stata la nostra priorità. Per quest'anno scolastico la Regione ha anche messo a disposizione di chi frequenta il nido più di 18 milioni per l’abbattimento o azzeramento delle rette degli asili nido a favore dei nuclei familiari in difficoltà. Un tassello nella grande opera di ricostruzione, che continuiamo a portare avanti senza sosta, fatta di interventi grandi e piccoli ma tutti tesi a ricostruire non solo le strutture, bensì lo stesso tessuto sociale e produttivo del territorio”.