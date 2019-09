Ricostruzione post-sisma, l’Europa guarda all'Emilia-Romagna

La ricostruzione post sisma in Emilia-Romagna un esempio per l'Europa. Nell’ambito del progetto europeo Bhenefit, nei giorni scorsi 14 partner provenienti da 7 Paesi Europei (Austria, Croazia, Italia, Ungheria, Rep. Ceca, Rep. Slovacca) hanno fatto visita a Concordia sulla Secchia (Mo), caso pilota di applicazione pratica e di risultati raggiunti. La delegazione estera, affiancata dai rappresentati del Comune di Concordia, ha visitato la nuova scuola inaugurata a febbraio scorso, i cantieri ora operativi su Viale Garibaldi e l’area verde dedicata al partigiano Giuseppe Tanferri, primo sindaco di Concordia dopo la seconda Guerra Mondiale.

I partner hanno poi proseguito i lavori organizzando quattro gruppi tematici, di cui uno coordinato dalla Regione Emilia-Romagna, per proporre idee e suggerimenti per ulteriori azioni di riuso e riqualificazione per Concordia.

Nell’incontro si è discusso con l’ausilio dell’Amministrazione locale, dell’Università di Ferrara e del team di progetto sui risultati emersi dalle consultazioni effettuate sulla bozza delle Linee Guida che attraverso il progetto Bhenefit sono state messe a punto in vari focus group per l’attuazione a livello regionale della Strategia di gestione delle aree storiche urbane, nonché delle azioni per accrescere la consapevolezza e la capacità di gestione e coinvolgimento degli stakeholder, compresa la formazione di professionisti e funzionari pubblici.

Il Progetto europeo

Bhenefit, progetto approvato nell’area del Centro Europa, intende sviluppare un sistema di gestione integrato dei centri storici urbani, per gestire, preservare e valorizzare i centri storici, considerando i temi della sicurezza sismica, dell’efficienza energetica, della tutela del patrimonio culturale e non ultimo della sostenibilità economica degli interventi, con un approccio sistemico integrato in grado di comprendere competenze e ruoli diversi. Bhenefit è un progetto finanziato dal Programma Interreg Central Europe e supportato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.