Ricostruzione, Piazza Martiri riconsegnata alla comunità di Cavezzo (Mo)

Nuovo look per piazza Martiri della Libertà a Cavezzo (Mo), che viene restituita alla comunità nel suo originale splendore.

Ieri sera inaugurazione dell’intervento di riqualificazione, eseguito dal Comune di Cavezzo, realizzati grazie al finanziamento di 800 mila euro, messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Programma speciale d’Area per la riqualificazione dei centri storici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Al taglio del nastro, insieme al sindaco Lisa Luppi, anche l’assessore regionale alle Attività produttive e Ricostruzione post sisma, Palma Costi e Davide De battisti, direttore operativo di Aimag, azienda che dopo il sisma ha sviluppato diversi investimenti importanti nella rete idrica e dei sottoservizi, curando anche quelli della piazza.

Attraverso il programma speciale d’area sono stati finanziati 25 interventi con risorse regionali pari a 18 milioni di euro ripartiti tra 23 Comuni. Si tratta di rifunzionalizzazione, rivitalizzazione e rigenerazione del tessuto urbano e del centro storico, anche attraverso politiche di indirizzamento e promozione delle attività socio-economiche.

Inoltre, ha spiegato il sindaco di Cavezzo Luppi: “La Regione ha offerto un'opportunità importante per ricucire e riqualificare il tessuto urbano dei comuni colpiti dal sisma, soprattutto nei centri storici, ovvero negli spazi d'incontro e d'aggregazione maggiormente fruiti dalle comunità. A Cavezzo la riqualificazione di Piazza Martiri, luogo per eccellenza del mercato storico domenicale, ha una valenza significativa anche sotto il profilo delle attività commerciali ambulanti e a sede fissa. Più in generale la ricostruzione rappresenta un momento di riflessione e riprogrammazione degli spazi e dei servizi pubblici, con l'obiettivo di renderli nuovamente disponibili per la collettività in una forma rinnovata e migliorativa”.

La riqualificazione della Piazza Martiri della Libertà ha riguardato una superficie di quasi 6 mila metri quadrati. Il progetto generale si compone di tre stralci corrispondenti a tre specifici spazi urbani ovvero: le due piazze attigue della chiesa e del monumento nella zona storica, la piazza grande detta del mercato in area decentrata, e infine le vie che collegano queste due aree. Il primo stralcio, antecedente al sisma del 2012, è stato realizzato e completato nel 2004 e comprendeva la piazza della Chiesa (piazza Don Zucchi) e la piazza del monumento (piazza Matteotti).

L’intervento

La riqualificazione si inserisce in continuità e a completamento del progetto originario riproponendo il medesimo spirito compositivo e l’uso degli stessi materiali, con una proposta aggiornata alle nuove esigenze urbane a seguito degli eventi sismici. La pavimentazione è in lastricato di pietra di Luserna come base generale con griglia in granito chiaro. Il disegno a scacchiera per il parcheggio centrale viene riproposto nello stesso materiale lapideo della piazza, così da definire immediatamente gli ambiti del parcheggio, con l’aiuto anche di borchie a terra per non intaccare la pavimentazione da inutili strisce verniciate.